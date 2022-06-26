Bayram İkramiyesi Öncesi Ek Ödemenizi Almak İçin Son 9 gün

Temmuz ayında yapılması beklenen zammı milyonlarca emekli beklerken Yapı Kredi Bankası’nın yaptığı açıklamada bu ödemelerin maaş kartı olanlara yapılacağı söylendi.

T.C Sosyal Güvenlik Kurumu SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığının emekli vatandaşlara özel hazırlanan emeklilik paketi kapsamında emekli vatandaşların yararlanabilmesi için emekli maaşlarının Yapı Kredi Bankası’ndan alınması gerektiği açıklandı. Yeni emekliler e-Devlet, SGK müdürlüklerine başvuruda bulunduklarında başvuru dilekçelerinde Yapı Kredi Bankasını tercih etmesi gerektiğini söyledi.

Ödeme ile İlgili Detaylar

20 Mayıs 2022 30 Haziran 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı alacakların üç yıl boyunca yapı kredi Bankası’ndan almak sözü ile taahhüt veren müşteriler 3000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatını yakalayacaklar. Promosyon taahhütnamesinin İmzalanması ile birlikte ek bir koşul istemeksizin bir aylık net gelir 1.499 TL’ye kadarsa 1.850 TL 1.500 TL ile 1.499 TL Aralığındaysa, 300 TL 500 TL’nin üzerinde bulunuyorsa 2.750 TL nakit promosyon ödeneceği söylendi.

Ek ödül taahhüt nağmesi imzalanması sonrasında 60 gün içerisinde iki yeni faturanın ödeme talimatlılarının verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız olarak 100 TL ek nakit ödül kazanmaları demektir. Kampanyanın başlayacağı tarih itibari ile ek ödül tane taahhüt nağmesi imzalayan müşterilerin ilk maaş ödemelerini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak. Bu uygulama üç ay devam edecek ve sıfır faiz ile 2000 TL’ye kadar esnek hesap limitlerinden faydalanacak. Kampanyadan faydalanabilmek için müşterilerin nakit promosyon ödemesini aldıkları ayın son gününe kadar esnek hesap açmak için başvuruda bulunması gerekmektedir.

20 Mayıs 2022 30 Mayıs Haziran 2022 tarihleri arasında İlk kez kredi kartı kullanan veya promosyon başvuru tarihi öncesi üç ay içerisinde mevcut kartlarından harcama yapmamış olan müşteriler kampanya başlangıç tarihinden 30.06.2022’ye kadar yapacakları 500 TL harcama şartı ile ek 150 TL nakit promosyon almaya hak kazanır. Bu ödemelerin kişilerin emekli maaş hesaplarına ek ödül taahhütnamesini iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesi aldıkları ayı takip eden ayın ilk haftası yapılacağı söylendi.

Kredi kampanyasından 20 Ocak 2022 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ek ödül taahhüttü veren ve ödülden faydalanan müşteriler taleplerini iptal ederek tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamaz. 20 Mayıs 2022 tarihi İtibari ile kampanyadan Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon hakkı bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşterilerin faydalanamayacağı söylendi.

3000 TL’ye kadar varan promosyon kampanyası nakit ödül başvuruları Yapı Kredi mobil Yapı Kredi bireysel internet şubeleri müşteri iletişim merkezleri ve şubelerimiz aracılığıyla başvuruda bulunabilir. Kredi kartı ve fatura kampanyasından faydalanarak hak edilen ödüllerin müşterilerin kendi emekli maaş hesaplarına yapılacaktır.

Koşulların sağlandığı tarihi itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumundan birden çok gelir aylık ödemesi alan kişilerin ödenecek promosyon ek ödeme nakit ödül tutarları koşulların sağlandığı tarih itibari ile Banka aracılığıyla yatacak. Bu miktar en son gelir aylık tutarının totali dikkate alınarak hesaplanacak ve sadece bir tek promosyon ek nakit ödül ödemesinden yararlanılacaktır.

Emeklilere Tanınan Özel Ayrıcalıklar

Emekliler, emekli maaşlarını Yapı Kredi’den almaya devam ettikleri sürece Yapı Kredi mobile internet şubelerinden yapacakları tüm havalelerin ücretsiz olacağı söylendi. Yapı kredi bankası müşterilerinin günlük 5000 TL para çekme limitinden yararlanabilecekleri açıklandı.

Medline acil sağlık hizmeti üyeliği kapsamında doktorluk kara ambulansı telefon ile tıbbi danışmanlık hizmetinden bir sene süresince ücretsiz olarak faydalanabilecekler. SGK emekli maaşını Yapı Krediye taşıyıp bankamızdan ilk maaşını aldığı tarihten önceki iki ay içerisinde vadeli mevduat hesabı bulunmayan emekliler TL vadeli mevduatınıza altı ay boyunca hoş geldin faizi uygulanacak. Bireysel ihtiyaç kredisi kullanımda avantajlı faiz oranlarından faydalanabilecekler. Ücretsiz olarak düzenli ödeme EFT ve havale işlemlerinden de faydalanılacak.