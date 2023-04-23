Erdoğan 23 Nisan Kutlamalarında Dolmabahçe'de Depremzede Çocuklarla Bir Araya Geldi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Özer depremzede çocukları kabul etti ve önemli Konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu konuşmada Türk milletinin nice saldırıyı, badireyi ve afeti birlik ve beraberliğe sarılarak geride bıraktığını açıkladı. Erdoğan sonrasında çocuklardan oluşan kabine üyeleri de konuşma yaparak dikkat çekti ve özellikle çocukları konuşmaları ile gündemde yer aldı. Peki bu yıl 23 Nisan kutlamaları var mı, saat kaçta, nerede yapılacak? Günün ilk saatleri ile birlikte vatandaşlar 23 Nisan kutlamaları ile ilgili sorularına yanıt aradı. Tüm yurtta, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşku ve mutluluk içerisinde kutlanılmaya devam ediyor.

Depremzede çocukları kabulünde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayat akışı içerisinde ne yazık ki afetler ile kayıpların da yaşanabildiğini ifade etti. Büyük bir üzüntünün şubat ayında yaşanılan felaketler sebebiyle yaşandığını ve 50 bin üzerindeki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi. Erdoğan felaket sebebiyle ebedi aleme göç eden kardeşlerine Allah'dan rahmet dilediğini ifade etti. Bir sene içinde şehirlerin ayağı kaldırılacağını ve depremzedelerin normal hayatına yöneleceğini belirten Erdoğan dün Kahramanmaraş'ta olduğunu ve daha sonra Nur Dağı’nda bulunduğunu anlattı. Yaşamını yitiren insanları yeniden geri getiremeyeceklerini söyleyen Erdoğan milletin birlik ve beraberliğe sarılarak nice badireyi atlattıklarını söyledi. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir defa daha tebrik ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede çocuklara da söz verdi.

Ankara'da ise sağanak yağış sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planlanan kutlama programının ileri bir tarihe bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulduğu öğrenildi. Diğer taraftan Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleşmesi planından kutlama programının ise sağanak yağış sebebiyle iptal edildiği ve ileri bir tarihte gerçekleşeceği açıklandı.