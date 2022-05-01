Erdoğan 1 Mayıs Mesajı Paylaştı

Koronavirüs salgını sürecinde sosyal ve ekonomik hakların korunması ve çalışma hayatının kesintiye uğramaması adına pek çok desteği ve tedbiri hayata geçirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bugüne kadar yapıldığı gibi bundan sonra da işçiler başta olmak üzere tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten bir mesaj paylaştı ve gündemde yer aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısı ile mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına alın teri ve emek ile katkıda bulunan işçilerin gününü tebrik etti ve yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi. Emeğin kültürümüzde ve inancımızda müstesna bir öneme ve kıymete sahip olduğu yönünde ifadeler kullanıldı ve bu hassasiyet ile işçi hakkının korunmasına her zaman öncelik verdiklerini ifade etti.

İşçilerin hakkının örselenmemesi ve istismar edilmemesi hiçbir zaman müsaade etmediklerini ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalkınmayı toplumun bütün unsurları ile birlikte gerçekleştirebilecekleri inancı ile hareket ettiklerini söyledi. İşçilerin toplumun büyük bir kesimi oluşturduğu belirtilirken onların hukukunu ve hakkını da her zaman iyileştirme gayreti içerisinde olduklarını açıkladı.

Türkiye'nin ihracat üretim, yatırım ve istihdam odaklı büyümesinde işçilerin emeklerinden gelen güce inanıp onların menfaatleri doğrultusunda adımlar attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli ifadeler kullandı.

İşçi menfaati doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Erdoğan işçilerin fiyat artışları karşısında ezilmeme kararlılığının göstergesi olarak asgari ücreti %50 seviyesinde arttırdıklarını da paylaştı. Çalışma hayatının koronavirüs salgını yaşandığı dönemde kesintiye uğraması adına işçilerin ekonomik haklarının ve sosyal haklarının korunması adına pek çok desteğin de hayata geçirildiği ifade edildi. İşçilere şükranlarını sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçilerin güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa sürecinde her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.