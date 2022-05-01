Özcan Deniz, Eski Eşi Feyza Aktan’a “Zalim” Dedi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’tan olaylı bir şekilde boşanmış ve uzun süre boyunca gündemin üst sıralarında yer almıştı. Eski eşine ateş püsküren Özcan Deniz oğlu Kuzey'in kendisinden 4. yaş gününde kaçırıldığını söyledi. Heçtiğimiz sene oğlunun doğum gününde yaşamış olduğu zalimliğin bu defa tekrardan sahnelendiğini açıklayan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

2018 senesinde Özcan Deniz ile Feyza Aktan nikah masasına oturmuş ve olaylı bir boşanma süreci yaşanmıştı. Feyza Aktan ayrılık sonrasında şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncu Özcan Deniz'e dava açmış ve merak konusu olmuştu. Deniz ise şiddet davasından beraat etmiş ve oğlunun velayetini alabilmek adına mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Mahkeme çocuğun anne Feyza Aktan’da kalmasının devamına karar vermiş ve Özcan Deniz'in görüşme günlerinin arttırılmasına hüküm getirmişti. Özcan Deniz daha sonra Feyza Aktan’ı affettiğini açıklamıştı fakat eski eşler arasında tekrardan bir gerginlik meydana geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında açıklamalarda bulunan Özcan Deniz sert ifadeler kullandı ve eski eşi Feyza Aktan’a adeta ateş püskürdü. Bu sene aynı oyunun tekrardan sahnelendiği açıklayan ünlü oyuncu yine nisan ayında oğlunun kendisinden ayrı bırakıldığını öne sürdü. Eski eşi Feyza Aktan'ın aynısını tekrar tekrar oynadığına vurguda bulunan ünlü oyuncu Özcan Deniz sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi.

Özcan Deniz Feyza Aktan’ın daha önce velayet davasından kendisinin geri çekilmesi için oyun oynadığını belirtirken şimdi ise işlenmiş olduğu suçlara göz yummasını sağlamaya çalıştığını belirtti. Eski eşinin ulaşılamayan hedeflere ulaşmak için çabaladığını yazan ünlü oyuncu sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Konu hakkında 5 metre yakınına yaklaşamayacak insanlara bu cesareti kendisinin verdiğini belirten ünlü oyuncu, dikkat çekici ifadeler kullandı.