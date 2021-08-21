Denizbank Maaşınızın 30 Katına Kadar Hemen Onaylı İhtiyaç Kredisi Vereceğini Son Dakika Duyurdu

Denizbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere maaşlarının 30 katına kadar kredi imkanı sağlıyor. Deniz Bank şubelerine giderek bu kredi için detaylı bilgi alabilirsiniz. İhtiyaç Kredisi olarak banka 100 bin TL'ye kadar sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır. 3000 TL geliri olan bir vatandaş en fazla 90.000 TL kredi alabilir. Aldığınız bu krediler de 36 ay vade yapabilir ve ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanından faydalanabilirsiniz. Kredi başvuru şartları uygun olan kişilerde kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu birden fazla yöntemi ile birlikte bankalar üzerinden yapılmaktadır. Şimdi sizlere nasıl kredi başvurusu yaparsanız başvuru şartları hakkında bilgiler verelim.

DenizBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler şartlara uygun oldukları zaman onay alabilirler. Denizbank kredi vereceği olan kişilerin ilk olarak kredi notuna bakacaktır. Kredi notunuz 1200 ve üzerinde olması durumunda Denizbank üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Bankalardan dolayı bir sıkıntınız varsa icralık ve avukatlık bir durumunuz varsa maalesef kredi onayı alamazsınız. Kredi onayı alabilmeniz için şartlara uygun olmanız gerekiyor. Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte sizlere özel olarak verilen kredi kampanyalarından bir tanesi olan maaşın 30 katına kadar kredi başvurusu için en yakın şubeye giderek kimlik ve gelir belgenizi vermeniz gerekiyor.

Denizbank şubelerinden yapacağınız kredi başvurusu ile birlikte banka hemen hızlı bir şekilde sizlere değerlendirme sonucunu söyler ve bu değerlendirme sonucunda sonra ne kadar onay aldığınızı sizlere iletir. Denizbank ihtiyaç başvurusu yapacak olan kişiler maaşını 30 katına kadar kredi almak istedikleri zaman eğer internet üzerinden veya SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa bankanın otomatik olarak onay vereceği bu sistemler üzerinden kredi kullanabilirler. Ayrıca bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı şubesi üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

DenizBank SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

Eğer bankaya gitmeden kredi başvurusu yapmak istiyor ve ne kadar onay aldığınızı merak ediyorsanız Denizbank'ın SMS kredi servisi olan 32/80 numarasına Kredim yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı yazarakgönderin.

Bu şekilde yaptığınız kredi başvurusu 10 dakika olmadan sizlerin cep telefonuna gelecek Kredi sonuncu ile birlikte belli olacaktır. Kredi sonucu uygun olan kişiler en yakın banka şubesinden kredileri kullanabilirler. Kimliğiniz ile birlikte en yakın şubeye gittiğinizde onaylı olan krediyi hemen hesaba azaltabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için ayrıca cep telefonunuza ücretli bir mesaj atacaksınız. Ücretsiz SMS ile bu mesajı atamazsınız. Web sitesine girerek veya bankanın müşteri hizmetlerini arayarak da uzaktan kredi başvurusu yapma imkanınız bulunmaktadır.