EPDK'dan Elektrik Ücretleri Hakkında Önemli Açıklama!

Belirlenen elektrik tarifeleri ile ilgili önemli açıklamada bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu dağıtım şirketlerinin kazancı ile söz konusu bu kazancın tüketicilerin elektrik faturasının etkisi üzerine önemli İfadeler kullandı.

Söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tüketicilere elektriği dağıtım şirketleri yerine tedarik şirketlerinin sattığını ve bu şirketlerin tarifelerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlendiğini ifade etti. Bunun yanı sıra bu tarife haricinde şirketlerin kendi inisiyatiflerini kullanarak faturalarda oynama ya da zam yapamayacakları açıklandı.

Son günlerde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen elektrik tarifeleri hakkında iddialar ortaya atılıyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştiriliyordu. Yazılı açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan geldi de dağıtım şirketinin ve görevli tedarik şirketinin iki farklı tüzel kişilik olduğu bilgisi hatırlatıldı. Elektrik satışını dağıtım şirketinin yapamayacağı belirtildi ve kargo işi yani taşımacılık ile görevli olduğu söylenildi.

Dağıtım şebekesini işletmek ile sürdürülebilirliğini sağlamak, bağlantı taleplerini karşılamak, arıza, bakım ve onarım yapmak, gerekli şebeke yatırımlarını yapmak ve tüm sistem kullanıcılarını ayrım gözetmeksizin bağlantı hizmetleri ve elektrik dağıtım sunmak ile görevli olan dağıtım şirketleri hakkında da bilgiler paylaşıldı.

Açıklanan bilgiler doğrultusunda dağıtım şirketinin elektrik satışı yapmamakta olduğu bilgisi vatandaş ile paylaşıldı ve kargo yani taşımacılık ile görevli olduğu yazıldı. Dağıtım şirketinin şebekenin işletilmesinden sorumlu olmadığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada belirtildi ve konu ile ilgili önemli ifadeler kullanıldı.

Gerçekleşen yazılı açıklamada bunun yanı sıra elektrik sektöründe vatandaşların faaliyet göstermekte olan şirketlerin çalışmaları ile ilgili gereken şeffaflıkla ve en iyi düzeyde bilgilendirilmesinin büyük bir önem taşıdığına vurguda bulunuldu. Diğer taraftan şirketlerin tüketici vatandaşların en doğru şekilde bilgilendirilmeleri için gerekli olan hassasiyeti göstermesinin beklentileri arasında olduğu bilgisi de paylaşıldı.