Engin Akyürek'in Hayalleri Gerçek Oldu!

Ankara'da tarih lisans eğitimi aldıktan sonra televizyonda yayınlanan bir oyunculuk yarışmasından sonra ünlenen Akyürek'in yazarlığa olan ilgisi de büyük.

Oyuncunun daha önce yazdığı ve beğenilen bir öykü kitabı var. Akyürek için yazmak eskiden beri büyük bir hayalmiş. Aslında dizi ve film senaryosu yazma hayali de var. Kaçış dizisinde ise hikâye kendisine ait. Yani senaryo olmasa da Akyürek bir dizi hikayesi yazma hayalini Kaçış'la birlikte gerçekleştirmiş oldu.

Kaçış Dizisi Neden Önemli?

Kaçış dizisi sadece hikayesini Akyürek yazdığı için değil daha pek çok açıdan önemli bir çalışma. Öncelikle dizinin hikayesi hem Türkiye'den hem dünyadan pek çok izleyicinin dikkatini çekebilir. Dizide radikal bir terör örgütü tarafından esir alınan bir Ezidi köyü ve o sırada bölgede araştırma yapmaya gelmiş olan bir grup gazeteci ve bir savaş muhabirinin hikayesi anlatılıyor.

Örgüt gazetecileri de ele geçiriyor ve aralarından kadın olanları tıpkı Ezidi köyündeki diğer kadınlar gibi köle pazarında satmaya götürülüyor. Bu sırada dizinin başrolü olan ve Akyürek'in canlandırdığı Mehmet karakteri de son anda esir alınmaktan kurtuluyor. Ancak arkadaşlarının alınmasına tanık oluyor ve vicdanı ile kendi özgürlüğü arasında bir sorgulamaya girmek zorunda kalıyor.

Akyürek'in Savaş Muhabirliği Hayali

Kaçış dizisinin başrolünde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu var. Akyürek dizi hikayesi yazma dışında bir hayalini daha Kaçış'la birlikte gerçekleştirmiş. O da savaş muhabiri ve gazeteci olma hayali. Oyuncu küçüklüğünden beri gerçeğin ve haberin peşinde koşan bir gazeteci olmak istediğini de söylüyor. Böylece dizideki rolüyle birlikte bu hayali de gerçekleşmiş.

Kaçış her açıdan Akyürek'in içine inmiş ve iki hayalini birden gerçekleştirdiği için kendisi memnun etmiş görünen bir çalışma. Ayrıca Walt Disney'in dijital platformu Disney Plus da açılışını bu diziyle birlikte yapacak. Kaçış'ı önemli bir dizi yapan unsurlardan bir diğeri de bu. Disney Plus 14 Haziran'da ilk defa bir Türk dizisi yani Kaçış'la birlikte açılacak.

Disney Plus

Disney Plus kendisini sadece dijital ürünler satan bir platform olarak tanıtmıyor. Aynı zamanda bir çeşit dijital içerik üreticisi olduğunu söylüyor. YAni iddialı bir şekilde geliyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan ilk dizimiz Kaçış'ın dışında başka Türkçe programlar ve diziler de var.

Bu dizilerin hepsi de kanalın gerektirdiği bazı önkoşulları sağlamak için set ekibinden çekimin pek çok aşamasına kadar her detaya dikkat edilmiş. Yani Kaçış teknik açıdan da ayrıca özen gösterilmiş bir çalışma olacak. Kanalın standartlarına uyum sağlamak için çekimin bütün ayrıntıları özenle hesaplanıyor ve çekimler ona göre devam ediyor.

Disney Plus

Kaçış için Gaziantep'te özel bir platform kuruldu. Bir Ezidi köyünü canlandırmak için kurulan platformun da Disney Plus'ın kriterlerini sağlaması gerekiyordu. Bu yüzden platform da her detayına özen gösterilerek oluşturuldu. Gerçek bir ortam yaratılması için çok ince çalışılan bu platform ve dizinin genel teknik yapısı da oyuncuları mutlu eden detaylar arasında.

Dizide bir radikal dinci terör örgütü lideri rolünde göreceğimiz usta oyuncu Levent Ülgen de ilk okuduğundan beri senaryodan çok etkilendiğini belirtiyor. Kendisi için en zor konunun Arapça konuşmaya çalışmak olduğunu belirten Ülgen de dizide yer aldığı için mutlu görünüyor. Aynı durum İrem Helvacıoğlu, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Onur Bay ve diğer oyuncular da geçerli. İlk gösterimi yapılan diziden bütün kadro oldukça memnun görünüyor.