E-Devlet'ten Kontrol Edebilirsiniz! Adınıza 1800 TL Devlet Yardımı Tanımlanmış Olabilir, Herkes Alabiliyor! E-devlet hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Adınıza 1 800 TL yatmış olabilir. Almak için yapmanız gerekenler haberimizde…İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar vakit kaybetmeden e-devlete giriş yaparak kontrol yapabilir. Adınıza 1 800 TL devlet yardımı yatmış olabilir. Ödemelerden herkes yararlanabiliyor. Bu ödemelere dair merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında bulabilirsiniz. Her ay devlet tarafından milyonlarca kişinin hesabına nakit ödeme yapılıyor. Daha ziyade evde bakıma muhtaç olan hastalara, engelli ve ihtiyar vatandaşların hesaplarına nakit ödeme yapılıyor. Müracaat yapılması halinde devlet tarafından hesabınıza aktarılmış olan ödemeleri anında kullanabilirsiniz.

Devlet tarafından yapılan ödemeler dar gelirli ailelerin geçim sıkıntılarını azaltmak için önemi oldukça fazladır. Genellikle pandemi döneminde birçok aile yardıma muhtaç duruma gelmiştir. Bunların yanı sıra evde bakıma muhtaç olan ihtiyar ve engelli vatandaşlarda bu bulunuyor. Devlet her ay toplu olarak evde bakım yardımı yapıyor. Evde bakım yardımına başvurmak için e devlet platformundan faydalanabilir. E devlet üzerinden başvuru yapılarak sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Evde bakım aylığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

E- Devlet Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evde bakım ödemesini e devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu kampanya ile milyonlarca kişi ihtiyaçlarını karşılıyor. E devlet üzerinden sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınıza para yatıp yatmadığının kontrolünü de sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Ziraat Bankası aracılığı ile evde bakım maaşı alan kişiler cep telefonundan mesaj kısmına BAKİYE yazarak 4747 e gönderebilir.

Evde bakım maaşına katılım sağlamak isteyin vatandaşlar illerin Sosyal Dayanışma Vakıflarına müracaatlarını yapabilirler. Başvurunun olumsu sonuç vermesi için vatandaşların ek gelirlerinin asgari ücretin üçte biri düzeyinde olması gerekiyor. Aksi durumunda müracaatlar olumlu sonuç vermeyecektir. Bu kriterleri sağlayan vatandaşlar müracaat işleminde bulunabilirler.

Evde bakım parasını bunun yanı sıra engelli aylığına hak kazanmak için ikamet edilen yerdeki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il yâda ilçe müdürlüklerine müracaat yapmaları şarttır. Müracaat sırasında bakılacak bireyin müracaatta orda bulunmasına gerek görülmüyor.