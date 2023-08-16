Engelli bireyler, günlük hayata ve sosyal yaşama daha kolay adapte olmaları için eğitimle destekleniyor. Özel eğitim kurumları sayesinde ihtiyaçları olan eğitime ulaşan engelliler, farklı bilgi ve becerileri de ediniyor. Özel eğitim kurumları, devlet tarafından destekleniyor. Bunun yanı sıra engelli bireylere yönelik destekler de söz konusu oluyor.

Özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri tarafından destek eğitimi veriliyor. Bu eğitimin belli bir kısmı bütçeden karşılanıyor. Bireysel ve grup eğitimleri için bütçeden ayrılan payın artırıldığı duyuruldu. Özel eğitim gören bireylerin aileleri, bütçeden ayrılan payın ne kadar arttığını merak ediyor.

BİREYSEL EĞİTİME 3147 TL DESTEK VERİLECEK

2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ’de değişiklik yapıldı. Değişiklik kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik kararı 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yapılan değişiklikle bireysel eğitim için verilen destek tutarı 3147 TL oldu. Bu destek tutarı daha önce 2421 TL olarak veriliyordu. Grup eğitimi için ödenen destek miktarı 881 TL oldu. Grup eğitimi için daha önce 678 TL veriliyordu.

ENGELLİLERE VERİLEN DİĞER DESTEKLER

Engelli bireylerin aileleri, hangi desteklerden yararlanabileceklerini merak ediyor. Engelli bireylere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çeşitli destekler veriliyor. Engelli bireylerin maddi durumlarına göre engelli aylığı alma hakkı bulunuyor. Bunun yanı sıra başkasının bakımına muhtaç olan engellilere, evde bakım parası ödemesi yapılıyor. Engellilere aylık olarak ödenen yardımlar sayesinde bireylerin yaşamını sürdürmesi daha kolay hale geliyor.

Engel durumları uygun olan bireyler, çalışma hayatında yer alabiliyor. Her iş yerinde çalışma sayısına göre değişen tutarda engelli birey çalıştırmak gerekiyor. Engellilerin eğitim hayatlarına devam edebilmesi için özel eğitim merkezleri bulunuyor. Devlet tarafından engellilere yönelik sağlanan destekler, engellilerin yaşamını kolay hale getiriyor.