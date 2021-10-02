Enflasyonla Boğuşan İranlılar Yüksek Gıda Fiyatlarıyla Boğuşuyor

ABD yaptırımları İran ekonomisini boğarken, rekor düzeydeki enflasyon ülkedeki şaşkınlık içindeki tüketicilerin et ve süt ürünlerini diyetlerinden kesmelerine ve her ay daha az satın almalarına neden oluyor.

Mehdi Dolatyari, son aylarda Tahran'ın merkezindeki süpermarkette bir zamanlar uygun fiyatlı ürünlerin müşterilerinin ulaşamayacağı kadar yükseldiğini korkuyla izledi. Daha önce mağazadan çuvallar dolusu temel gıda satın alan İranlılar, ülkenin para birimi dolar karşısında yeni düşüşler yaşarken, artık yemek için yeterince bir araya gelmekte zorlanıyor.

Dolatyari, fiyatının neredeyse iki katına çıktığını belirterek, "Pirinç çok pahalı" dedi.

ABD yaptırımları hala ekonomiyi boğarken, rekor kıran enflasyon sıradan İranlıları en çok acıtan yerden vurdu. Şaşkın alışveriş yapanlar, diyetlerinden et ve süt ürünlerini kesiyor ve her ay daha az satın alıyor.

İran riyali şu anda dolar karşısında yaklaşık 270.000 – Tahran'ın dünya güçleriyle 2015 nükleer anlaşması sırasında 1 dolara 32.000 riyale kıyasla. Bu, insanların maaşlarını ve birikimlerini büyük ölçüde azalttı.

Enflasyon 1994'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 45'e yükselirken, gıda fiyatları yaklaşık yüzde 60 oranında fırladı.

Nedenler çoktur ve örtüşmektedir. Bunlar arasında: İran'ın nükleer programıyla bağlantılı yıllarca süren yaptırımlarla harap olan batan bir ekonomi; koronavirüs pandemisinden kaynaklanan tedarik zinciri kesintileri; ve yerel üretimde istikrarlı bir düşüş.

Ticaret Odası'nın geçen hafta bildirdiğine göre, gayri safi yurtiçi hasıla 2017'den 2020'ye neredeyse yüzde 60 düştü, başkanı Gholamhossein Shafeie düşüşü "İran ekonomisinin geleceği için ciddi bir uyarı" olarak nitelendirdi.

Aileler artık paralarını giderek değersiz buluyor ve bir zamanlar temel gıda olarak kabul edilen yiyeceklerden vazgeçmek zorunda kalıyor.

Bir yıl öncesine göre süt, yoğurt ve yumurta fiyatları yüzde 80'e yakın arttı. Devlet istatistik kurumuna göre, sebze ve et fiyatları yüzde 70, ekmek ve pirinç gibi en ucuz temel gıda maddeleri yüzde 50'den fazla arttı.

Bıkkın bir alışverişçi olan 63 yaşındaki Özra Edalat, “Fiyatların her geçen gün daha pahalı hale geldiğini görüyoruz” dedi. "Bu korkunç. Bu kadar düşük maaşlarla geçinmek nasıl mümkün olabilir?”

Tahran'da yaşayan üç çocuk annesi Ghane Khiabani, "Artık ayda sadece bir kez market alışverişi yapabiliyorum" dedi. "Paraları kıstırmak zorundayız."

2018'de o zamanki Başkan Donald Trump Washington'u dönüm noktası niteliğindeki nükleer anlaşmadan çektiğinde ABD tarafından şiddetli yaptırımlar yeniden uygulandı ve dünya güçlerinin anlaşmaya geri dönmenin bir yolunu bulacağını umuyor. Viyana'da anlaşmanın yeniden diriltilmesiyle ilgili müzakereler, Haziran ayında, sert çizgideki İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi'nin göreve başlamasından hemen önce durakladı ve yeniden başlamaları için bir tarih belirlenmedi.