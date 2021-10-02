Trump Florida Yargıcından Twitter Hesabını Geri Almaya Zorlamasını İstedi

Eski Başkan Donald Trump, Ocak ayında bir grup destekçisi tarafından Capitol kuşatmasının ardından yasaklanmasının ardından Florida'daki bir federal yargıçtan Twitter'ı platformdaki hesabını eski durumuna getirmeye zorlamasını istedi.

Trump'ın avukatları, şirketin Kongre üyeleri tarafından hesabı yasaklamaya "zorlandığını" savunarak, kendi eyaletinden Twitter'a karşı ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Trump'ın Beyaz Saray önünde yaptığı konuşmadan dakikalar sonra çıkan 6 Ocak ayaklanmasının ardından diğer bazı sosyal medya platformları da Trump'ın hesaplarını askıya aldı. Bay Trump, Kasım ayında Başkan Joe Biden'e karşı seçim kaybetmesinin seçmen sahtekarlığının bir sonucu olduğuna dair yanlış iddiaları destekledi.

Trump'ın avukatları, Twitter'ın "bu ülkede siyasi söylem üzerinde ölçülemez, tarihsel olarak eşi görülmemiş ve demokratik tartışma başlatmak için son derece tehlikeli bir güç ve kontrol uyguladığını" savundu.

Florida'nın güney bölgesindeki yasal dosyalamada, Twitter'ın Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü geri alma konusunda kaydettiği ilerleme hakkında paylaşımda bulunmasına izin verdiği, ancak Trump'ın başkan olduğu sırada bazılarının "yanıltıcı bilgiler" içerdiğini belirten notlar koyarak Trump'ın tweet'lerini kısıtladığı belirtildi. ” veya platformun “şiddeti yüceltme” kurallarını ihlal etti.

Trump'ın avukatları, eski başkanın Twitter'da kalmasına izin verilirse daha fazla şiddeti teşvik edebileceği için yasaklanması gerektiği argümanının yanlış olduğunu iddia ediyor. Trump, muhafazakarları ve görüşlerini yasadışı bir şekilde engellediklerini iddia ederek Temmuz ayında Facebook ve Google ve CEO'larına karşı yasal işlem başlattı. Eski başkan defalarca 2024'te tekrar aday olmaktan söz etti, ancak ne yapacağına dair karışık sinyaller verdi.

Politico, Twitter'dan uzaklaştırılmasının Trump'ın yönetimindeki bir yetkiliye göre "balistik" hale gelmesine neden olduğunu ve "seçeneklerinin ne olduğunu anlamaya çalıştığını" da sözlerine ekledi.

Ana hesabı askıya alındıktan sonra, Trump @POTUS ve @TeamTrump hesaplarını kullanmaya başladı, ancak Twitter bu gönderileri hızla kaldırdı.

O zamandan beri silinen tweetlerden biri, Bay Trump'ın “çeşitli diğer sitelerle müzakere etmeye” başladığını ve müttefiklerinin “yakın gelecekte kendi platformumuzu oluşturma olasılıklarına bakacağını” söyledi.

Bazı muhafazakarlar daha sonra Parler hesaplarını Twitter'da paylaşmaya başladılar ve takipçilerini Trump destekçileri arasında önemli bir varlığı olan platforma taşınmaya çağırdılar.

Eski Trump yardımcısı ve sözcüsü Jason Miller daha sonra muhafazakarları hedefleyen Twitter'a benzer bir platform olan Gettr'i başlattı.