Enflasyona Karşı Hareket Eden 16 Bankadan Faiz Operasyonu! 4 Nisan 2022 sabahına enflasyon rakamları, 16 bankanın faiz operasyonu şoku ile uyandı. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat, konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faizleri ne kadar oldu?

Mart 2022 enflasyon beklentisi adet cayır cayır yanarken 12 aylık tüketici fiyat endeksi ortalaması ile senelik bazda enflasyon rakamlarının Yüzde 60 sınırını aşacak beklentisi ile piyasalar, çok büyük bir şok yaşadı ve böylelikle resmi açıklamayı beklemeden İlk adımlar şimdiden atılmaya başlandı.

4 Nisan 2022 sabahına 16 banka faiz güncellemesi ile mesaiye başlarken, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları ise bütün kredi çeşitlerinde değişti. Bankaların faiz oranlarında meydana gelen bu değişimler vatandaşın cebine olumsuz bir şekilde yansırken yükselen enflasyon rakamları sebebiyle bankalardan risk almak istemedikleri ve bu sebeple kredi faiz oranlarını yükselttikleri belirtildi.

Psikolojik sınırları Yerle Bir Eden Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar Oldu?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar canım kredi çektiklerinde faiz oranlarında psikolojik sınır, ekonomistler tarafından yüze 0.99 şeklinde duyulurken diğer tarafın güncel faiz oranları ise maalesef bu rakamın son derece üzerinde yer aldığı ev kredisi faiz oranları rakamlarına en uygun kredi veren bankalar yine kamu bankaları olurken konutlarda yüzde 1.20 oranını uygulandı ve ikinci el konut kredisi paketinde ise oran yüzde 1.29 şeklinde teyit edildi.