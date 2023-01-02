Enflasyon yüzde 65, TÜFE yüzde 66.80 çıktı! SSK-Bağkur Ocak 2023 zammı ne kadar oldu? Emekli zil takıp oynadı!

SSK-Bağkur Ocak 2023 zammı ne kadar oldu? Emekli zil takıp oynadı! Enflasyon yüzde 65, TÜFE yüzde 66.80 çıktı! Ocak ayı itibariyle SSK-Bağkur zam olaylarına ilişkin takipler daha da sıklaşmaya başladı. Özellikle SSK ve Bağkur emekliklerin zam olayına karşı karar 3 Ocak itibariyle de yapılması bekleniyor. Bu sayede SSK- Bağkur vatandaşları tarafından da ne kadar maaş alacaklarına ilişkin nihai sonuçları öğrenme şansına sahip olacaklar. Memur ve aynı zamanda da emekliler için şu aralar ek iyileştirmelerin yapılması gündemi meşgul ederken yakın bir süreç içerisinde de durumla ilgili olarak kesin bir karar çıkmaya başlamış olacak.

Refah Payı Eklenecek Mi?

Emeklilerin de finansal ihtiyaçlarının arttığı şu zamanda zam olayının hangi noktalara çıkacak olduğu önemli hale geldi. Öyle ki bir de merak edilen hususlardan biri refah payı eklemesi yapılıp yapılmayacağı denebilir. Pek çok kişi tarafından SSK-Bağkur maaşlarına ilişkin bir refah pay eklemesi olup olmayacağı da sık sık araştırılıyor. Ülkemizde enflasyon oranlarının yüksek zirvelere ulaşması, maaşların iyileştirilmesinin şart haline gelmesine neden oldu.

Aralık ayı enflasyon açıklaması ile birlikte emekli maaşındaki artışın ne kadar olacağı da kesinleşmiş olacak. Emekliye yapılacak zam ile refah seviyesi daha çok artmaya başlamış olacak. Refah payının eklenmesi ile emeklinin maddi anlamda daha rahat bir nefes alması mümkün olmaya başlayacak.

Enflasyon Yüzde 65, TÜFE Yüzde 66.80 Çıktı! SSK-Bağkur Ocak 2023 Zammı Ne Kadar Oldu?

% 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE - 6 aylık enflasyon: % 15.91

- Zam oranı: % 15.91

- 10 puan refah payı: % 25.91

- 15 puan refah payı: % 30.91

- 20 puan refah payı: % 35.91 % 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE - 6 aylık enflasyon: % 17.17

- Zam oranı: % 17.17

- 10 puan refah payı: % 27.17

- 15 puan refah payı: % 32.17

- 20 puan refah payı: % 37.17 MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ % 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE - 6 aylık enflasyon: % 15.91

- Zam oranı: % 16.99

- 10 puan refah payı: % 27.83

- 15 puan refah payı: % 33.24

- 20 puan refah payı: % 38.66 % 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE - 6 aylık enflasyon: % 17.17

- Zam oranı: % 18.27

- 10 puan refah payı: % 29.22

- 15 puan refah payı: % 34.69

- 20 puan refah payı: % 40.17 TABAN EMEKLİ AYLIĞI Mevcut: 3.500 TL

Yüzde 42.86 zamlı: 5.000 TL

Yüzde 54.66 zamlı: 5.413 TL

Yüzde 57.14 zamlı: 5.500 TL

haber24.com özel haber