5 Bankadan emeklilere ödeme olacak, Bankalar açıkladı ve hemen başvurular başladı!

Emekli maaş alan vatandaşlar için 5 banka tarafından yapılan yeni duyuruda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde desteklemeleri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden destek kredileri verilmektedir.

Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte kredi ödemelerinizi uygun faiz oranları ile birlikte alabilirken işlemlerinizi aşağıdaki bankalar üzerinden gerçekleştirmeniz halinde 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi alabilirsiniz.

Emekli 50000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veren bankalar...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT ve Garanti Bankası üzerinden başlatılan bu kampanya, nakit kredi kullanacak olan emeklilere hemen aynı gün içinde işlem yapılabilecek bir kredi paketi hazırladı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT ve Garanti Bankası üzerinden alıyorsanız, 50000 TL ihtiyaç kredisi başvurunuzu banka şubeleri üzerinden kolay birşekilde yapabilir, banka hesabınızın olması durumunda ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapabilirsiniz.