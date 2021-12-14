Endonezya'da Güçlü Denizaltı Depremi Paniği Tetikledi

Doğu Endonezya'yı vuran 7.3 büyüklüğündeki güçlü bir deprem, bir tsunami uyarısını tetikledi ve sakinleri evlerinden panik içinde kaçmaya sevk etti.

Ancak yetkililer daha sonra, Salı günü GMT 03:20'de meydana gelen depremin sadece küçük hasara yol açtığını ve bir kişinin yaralandığını söyledi.

Tsunami uyarısı yaklaşık iki saat sonra kaldırıldı.

ABD Jeolojik Araştırması'na göre, deprem denizin 18,5 kilometre (11,5 mil) altında meydana geldi. Depremin merkez üssü, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki adanın ikinci en büyüğü olan Maumere kasabasının 112 km (74 mil) kuzeyinde bulunuyordu.

"Ben sahadaydım. İnsanlar panik içinde koştu. Adonara adasında ikamet eden Nuraini, AFP haber ajansına verdiği demeçte, hala … korkuyorum.

Larantuka kasabası sakini Zacharias Gentana Keranz Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Yukarı ve aşağı bir dalga gibi hissettim" dedi.

Doğu Nusa Tenggara'daki valilik tarafından sağlanan videolar, yer sarsılırken sokakta toplanan insanların çığlık attığını gösterdi.

Aynı kaynak tarafından sağlanan başka bir video, eyaletteki bir kıyı bölgesinde su seviyesinde hafif bir artış olduğunu gösterdi, ancak büyük bir tsunami bildirilmedi.

Endonezya afet azaltma ajansı, Flores adasındaki Manggarai'de bir kişinin yaralandığını ve Güney Sulawesi'deki Selayar adasında bir okul binası ve birkaç evin hasar gördüğünü söyledi.

Ajans, depremin etkisini hala değerlendirdiğini söyledi.

Meteoroloji ajansı, Flores Denizi'ndeki aktif bir faydan kaynaklanan sarsıntıyı, en büyük 5.6 büyüklüğündeki en az 15 artçı sarsıntının takip ettiğini söyledi.

Sosyal medyada, depremin Güney Sulawesi'nin Makassar ilçesinde de şiddetli hissedildiği belirtildi.

Endonezya, Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzası boyunca uzanan tektonik plakaların çarpıştığı yoğun bir sismik aktivite yayı olan Pasifik "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık depremler ve volkanik patlamalar yaşıyor.

Endonezya'nın ölümcül depremleri arasında, Sumatra kıyılarını vuran ve yaklaşık 170.000'i Endonezya'da olmak üzere bölge genelinde 220.000'i öldüren bir tsunamiyi tetikleyen 2004 büyüklüğünde yıkıcı bir 9.1 titreme vardı.

Boxing Day felaketi, kayıtlı tarihteki en ölümcül doğal afetlerden biriydi.

2018'de Lombok adasını güçlü bir deprem sarstı ve sonraki birkaç hafta boyunca birkaç sarsıntı daha meydana geldi ve tatil adasında ve komşu Sumbawa'da 550'den fazla insan öldü.

O yılın ilerleyen saatlerinde, Sulawesi adasındaki Palu'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem ve ardından gelen bir tsunami, 4.300'den fazla kişinin ölümüne veya kaybolmasına neden oldu. 4 Aralık'ta Java adasında 4 Aralık'ta Semeru Dağı yanardağının patlaması sonucu en az 48 kişi öldü ve yüzlerce kişi yaralandı.