Hindistan Polisi Rahibe Teresa Hayır Kurumunu 'Zorla Dönüştürme' Konusunda Soruşturmaya Başladı

Hindistan polisi, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi hükümetinin Hıristiyanlar üzerinde artan baskının son örneğinde Rahibe Teresa tarafından başlatılan bir hayır kurumunu araştırıyor.

Gujarat'ın batı eyaletindeki Vadodara kentindeki yetkililer Salı günü yaptığı açıklamada, Hayır Kurumu Misyonerlerinin kızları sığınaktaki evlerinde haç takıp İncil okumaya zorlayıp zorlamadığını araştırdıklarını söyledi.

Modi'nin memleketi, Hindu çoğunlukta olan Hindistan'da, son yıllarda “zorla din değiştirmeye” karşı muğlak ifadeli kuralların konulduğu veya daha sıkı bir şekilde uygulandığı birkaç eyaletten biri.

Vadodara bölgesi sosyal yetkilisi Mayank Trivedi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, polise yaptığı şikayetin çocuk esirgeme makamları ve diğer bölge yetkilileri tarafından hazırlanan bir rapora dayandığını söyledi.

Şikayete göre enstitünün kütüphanesinde 13 İncil bulundu ve orada kalan kızlar dini metinleri okumaya zorlandı.

1950 yılında, yaşamının çoğunu Kalküta'da yaşayan ve çalışan ve Nobel Barış Ödülü'nü kazanan bir Roma Katolik rahibesi olan Rahibe Teresa tarafından kurulan Hayırsever Misyonerler, iddiaları reddetti.

Aktivistler, Modi'nin sağcı Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 2014'te iktidara gelmesinden bu yana Hindistan'daki dini azınlıkların artan düzeyde ayrımcılık ve şiddetle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

2020'de ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu, Hindistan'ı 2004'ten bu yana ilk kez "özellikle endişe duyulan bir ülke" olarak listeledi.

Modi hükümeti çoğunlukçu bir “Hindutva” (Hindu üstünlükçü) gündemine sahip olmayı reddediyor ve tüm dinlerden insanların eşit haklara sahip olduğu konusunda ısrar ediyor.

Aktivistler, yalnızca bu yıl 300'den fazla Hıristiyan karşıtı olay yaşandığını söylüyor.

Okul müdürü, geçen hafta 200 ila 300 kişilik bir kalabalığın Madhya Pradesh'te öğrenciler sınava girerken bir Hristiyan okuluna baskın düzenlediğini ve binaya taş attığını söyledi.

“Çocukları oditoryumdan okulun başka bir kanadına taşıdık. Onları birinci katta tuttuk ve sınavı bitirmeleri için fazladan zaman verdik. Ama öğrenciler yazamıyorlardı, ağlıyor ve titriyordu” dedi St Joseph Okulu müdürü Anthony Tynumkal.