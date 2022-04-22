Endonezya Neden Rusya'yı G20'den Alıkoymuyor?

Endonezya, Rusya'nın Bali'deki ekonomik forumun Kasım ayındaki zirvesinden yasaklanması için artan çağrıların ortasında G20'nin diğer üyeleriyle "istişarede" bulunuyor.

19 ülkeden oluşan hükümetlerarası grubun ve Avrupa Birliği'nin bazı üyeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova'dan delegelerin katılmasına izin verilirse, etkinliği boykot etmekle tehdit ediyor ve Jokowi olarak daha iyi bilinen ve bu yıl yıllık cumhurbaşkanlığını yürüten Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu potansiyel olarak endişe verici bir konumda bırakıyor.

"Ne yazık ki, bu Başkan Jokowi'nin kaderi," Kosman Samosir, uluslararası hukuk öğretim görevlisi ve Endonezya'nın Medan kentindeki Santo Thomas Katolik Üniversitesi'nde hukuk fakültesi dekan yardımcısı, El Cezire'ye verdiği demeçte. "Tabii ki bu, Endonezya'nın başkanlığa sahip olduğu ve Rusya'yı sınır dışı etme ihtimaliyle yüzleşmek zorunda kaldığı ya da üyelerin boykot etme ve tüm forumun başarısız olma riskiyle karşı karşıya kaldığı şimdi gerçekleşmeliydi."

G20 Liderler Zirvesi'nin resmi gençlik katılım grubu olan Y20 Endonezya'nın proje yönetimi ve araştırma başkanı Angelo Abil Wijaya'ya göre, riskler daha yüksek olamazdı.

El Cezire'ye verdiği demeçte, "Endonezya, G20'deki başkanlığına çok yatırım yaptı ve yıllardır bu başkanlık için hazırlandı" dedi.

"Endonezya, başkanlığının başarılı olmasını istiyor. Başarılı olabilmek için G20'ye 20 üyesinin katılması gerekiyor. Tabii ki G19'un veya 20'den az üyeye sahip diğer Gs kombinasyonlarının değil, G20 Endonezya'nın başarısını görmek istiyoruz."

G20, yalnızca Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya sert yaptırımlar uygulamak için harekete geçen ABD, Birleşik Krallık ve Japonya gibi gelişmiş ekonomileri değil, aynı zamanda Çin gibi daha kararsız bir yaklaşım benimseyen ülkeleri de içeriyor.

"Putin'in G20'deki varlığının çok sayıda ülkenin etkinliği boykot etmesine yol açacağı kaçınılmaz bir gerçek gibi görünüyor. Rusya ve Ukrayna'daki durumda radikal bir değişiklik dışında, herhangi bir diplomasi derecesinin bunu değiştirdiğini hayal etmek zor, "diyor Perth'teki Murdoch Üniversitesi'nde siyaset ve güvenlik çalışmaları öğretim görevlisi olan Ian Wilson, El Cezire'ye verdiği demeçte.

Bu haftaki G20 maliye bakanları toplantısı, Rus delegeler konuşmaya başlarken ABD, İngiltere ve Kanada'dan temsilciler Washington'daki kapalı oturumdan çıktıklarında neler olabileceğine dair bazı işaretler verdi.

Toplantının başkanı olan Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, grevin "tam bir sürpriz olmadığını" ve tartışmanın devam etmesini engellemediğini söyledi.