Endonezya, Çin ve Avustralya'yı Yeni Asya-Pasifik 'Silahlanma Yarışına' Başlamamaya Çağırdı

Endonezya, Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile yeni üçlü güvenlik ittifakının bir parçası olarak nükleer enerjili denizaltıları satın alacağını açıklamasının ardından Hint-Pasifik bölgesinde bir silahlanma yarışıyla ilgili endişelerini dile getiren bir ülkeler listesinin arkasında yer aldı.

Endonezya dışişleri bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, "bölgede devam eden silahlanma yarışı ve güç projeksiyonundan derin endişe duyduğunu" söyledi.

Dışişleri bakanlığı, Canberra'yı bölgesel barış ve istikrara olan bağlılığını sürdürmeye çağırdı. Avustralya başbakanı Scott Morrison Cuma günü ABC radyosuna Endonezya hükümetinin planlar hakkında bilgilendirildiğini ve Endonezya cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüşmeyi planladığını söyledi.

ABD başkanı Joe Biden, Çarşamba günü Avustralya başbakanı Scott Morrison ve İngiltere'den Boris Johnson ile ortak bir sanal etkinlik aracılığıyla 'Aukus' ittifakını duyurdu. İttifak, Avustralya'ya, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki saldırganlığına yanıt vermek için teknoloji ve nükleer güç denizaltıları sağlayacak.

ABD ve müttefikleri, Çin'in Güney Çin Denizi'nin tartışmalı bölgeleri üzerindeki deniz iddialarına karşı geri adım atmaya çalışıyor. Endonezya donanması, ülke sularında Çin ve ABD gemilerinin tespit edilmesinin ardından Natuna adalarındaki devriyeleri artırdı. Natuna'daki balıkçı ittifakının başkanı Hendri, balıkçıların savaş gemileri de dahil olmak üzere altı Çin gemisini tespit etmesinin ardından, "Bir savaşın ortasında kalacağımızdan ve balık aramamızın güvenli olmayacağından endişe ediyoruz" dedi.

Ülke, 2017'de Çin'in emellerine karşı çıkmak için Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesinin kuzey sınırlarını Kuzey Natuna Denizi olarak yeniden adlandırdı. Bu arada Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern Perşembe günü, Avustralya'nın yeni nükleer denizaltılarının 1984 nükleer silahsız politikası uyarınca karasularına girmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Yeni ittifakı eleştiren Çin hükümeti, bunu bölgesel istikrar için "son derece sorumsuz" bir tehdit olarak nitelendirdi. Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, üç ülkenin "bölgesel barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verdiğini, silahlanma yarışını yoğunlaştırdığını ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarına zarar verdiğini" söyledi.

Fransa da anlaşmayı kınadı ve ABD başkanı Joe Biden'ı onları arkalarından bıçaklamakla suçladı. Batı Avrupa ülkesinin yanıtı, Avustralya'nın 40 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı anlaşmasını sıyırıp ABD ve İngiltere ile el ele verdi.