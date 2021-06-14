Enabız çöktü mü? E-nabız çöktü! Enabız ne oldu?

Enabız çöktü! En çok girilen uygulama ve web siteleri arasında yer alan Enabız an itibariyle erişim sağlanmıyor. Çok uzun zaman sonra ilk defa çöken Enabız ne zaman düzelecek? Enabız erişim ne zaman açılacak merak ediliyor!

Enabız ne oldu? Enabız girmiyor!

Milyonlarca kullanıcı enabız giremediği bildiriyor. Enabız 14 Haziran 2021 tarihinde çöktü! Enabız ne zaman düzelecek sizler için araştırdık!

Enabız çöktü mü? E-nabız neden çöktü!

Enabız çöktü! Milyonlarca kullanıcı işçi ve memurların aşı haberi sonraı enabız giriş yapmaya çalıştı. Hem ios hem android hem web olmak üzere enabız 3 yerden birden erişim sağlanamıyor. Ülkenin en çok giriş yapılan web siteleri arasında yer alan Enabız ne zaman düzelecek bilinmiyor!

Enabız ne zaman düzelir?

Enabız yoğunluğun bitmesi ardından düzelmesi bekleniyor. Bu da 15 Haziran 2021 salı gecesi 01:00'e kadar Enabız giriş olmayacağını gösteriyor.

Enabız düzelir düzelmez sizlere bilgi verilecek!