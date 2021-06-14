Emekliye Müjdeyi Denizbank Verdi, Kredi Onayı Alamayanlara Destek Olarak 65000 TL Veriyor. Emekli olan kişilere müjde veren Denizbank, hızlı ve anında emekli kredisi kullandıracak. Emekli olan kişilere verilen bu destek kredilerinde, 3 ay erteleme ve 36 ay vade yapma imkanı sunulacak. Özellikle bankalardan kredi onayı alamayanlara hızlı ve anında verilen bu krediler, 65000 TL'ye kadar verilecek ve banka borçları da kapatılacak. 65000 TL kredi aldığınız zaman diğer bankada borcunuz varsa bu borçları kapatabilir, maaşınızı taşıyarak Denizbank'tan düşük faizli ihtiyaç emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilere Denizbank, kolay kredi imkanı sunacağını kendi internet sitesinde yayınladığı reklam ile belirledi. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank üzerinden 1000 TL ve 65000 TL arasında onay alabilecekler . Sadece emekliler için yapılan bu kampanya da bankaya maaş taşıması yapılması durumunda, kredi notu düşük olsa da onay alınabilecek. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, Denizbank şubelerinden, İnternet sitesinden ve SMS ile başvurularını yapabilirler.

Denizbank Emekli Kredisi Kampanyası

Denizbank üzerinden emekli kredisi kampanyası başvurusu yapmak isteyenler, banka şubelerine sadece kimlikleri ile gidebilirler. Bu bankadan maaş almıyorsanız, banka sizlere kredi onayını genel müdürlükten verecek. Genel müdürlük üzerinden kredi onayı aldığınızda da diğer bankalarda olan tüm borçlarınız için kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi verilecek. Bu krediyi kullanmak içinde bankaya maaş taşıması yapmanız gerekiyor. Eğer bankanızda krediniz varsa ve bu yüzden banka emekli maaşınızı taşıyamıyorsa, Denizbank üzerinden alacağınız kredi ile bu borcu kapatabilir, kredi kapatması sonrasında maaşınızı boşa çıkartarak Denizbank'a taşıyabilirsiniz.

Denizbank'ta maaş alan emekliler ise hızlı ve anında kredi onayını şube yetkisinde alacaklar. Daha önce kredi kullanan kişiler, bankaya gitmeden de bu kredileri alabileceklerdir. Bunun için online internet bankacılığı şifresi almanız gerekecektir. Kredi alacak kişilere, Denizbank 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapacaktır.

Denizbank SMS Kredi

Denizbank emekli kredisi başvurusu ayrıca SMS ile de yapılıyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak için Kredim yazın boşluk bırakın TC KİMLİK numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin. 10 dakika içinde kredi sonucu gelecek ve sizlere hemen sonuç verilecek. Onaylı olan tutardaki kredinizi banka şubesinden kullanabileceksiniz. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak kişilerin, kredi notu yüksek olması durumunda onay alabileceklerdir. Eğer kredi notunuza güvenmiyorsanız, krediniz için banka şubelerine gitmeniz yeterlidir.