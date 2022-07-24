En yakın zamanda başvuru yapmanız gerek! Nakit ödemeleri için son şans verildi

Nakit ihtiyacı özellikle 2022 yılında vatandaşların en sıkıntı çektiği konuların başında geliyor. Nakit ihtiyacı olan kişilere bankalar hemen ödeme emri ile yüksek limitli krediler veriyor. Yapılan son kampanyada sizlerde başvurunuzu yaparak Yapı Kredi Bankası üzerinden verilen bu destek kredisine başvurunuzu yapabilirsiniz. Yapı kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte, sizlerde 5 dakika içinde kredi sonucunuzu öğreneceksiniz. Bu şekilde kredinizi hemen hesaba atabilecek ve yapı kredi bankası mobil uygulaması üzerinden kredi kullanmış olacaksınız.

Yapı kredi bankası kredi başvurusu

En kısa sürede başvurunuzu yaparak nakit kredi alabileceğiniz Yapı kredi bankası, düşük faizlerle işlem yapmaya devam edecek. Nakit kredi kullanmak isteyenler bu bankanın kredi politikalarına uygun müşteri olması durumunda hemen sonuç alacaklardır. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan tüm bireysel müşteriler bankadan kolay bir şekilde kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Yapı kredi bankası yaptığı bu kredi çalışmalarında, SMS ile işlem yapan bankaların başında geliyor. SMS ile başvuru yapmak için ücretli mesaj atmanız gerekmektedir. Ücretli bir mesaj atarak sizlerde bankadan 5 dakika içinde verilen kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

SMS ile başvuru yapmak için önce Bireysel yazın boşluk bırakın ve daha sonra TC Kimlik numaranızı yazın, tekrar boşluk bırakın ve resmi olan aylık gelirinizi de yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan kredi hakkında bilgileri sizlere söyleyeceklerdir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de kredi alabilirsiniz.

Yapı kredi bankası mobil uygulamasını kullanmak için banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve nakit kredi kullanacaksınız.