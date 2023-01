Son kampanyayı kaçıran yanar! En ucuz sıfır otomobil listesi belli oldu! 300 bin TL'ye de araç var, 520 bin TL'ye de... Yeni yıla özel kampanyaları merak edenler otomobil markalarının sitelerini ziyaret edip kampanyaları inceliyor. En düşük ticari araç modeli olan Fiorino'nun fiyatının 327 bin TL'de olduğu görüldü. Öte yandan Hyundai i10 1.0 modelinin fiyatı ise 335 bin TL'ye çıktı.

En ucuz sıfır otomobil listesi belli oldu. 300 bin TL'ye de araç var, 520 bin TL'ye de... Son kampanyayı kaçıran yanar. Sıfır otomobil fiyat listesi Ocak ayının ilk günlerinde duyuruldu. Bazı markalar fiyatlara indirim yaparken bazıları da fiyatlarda yükselişe gitti. Böylece en ucuz otomobil modeli 335 bin TL fiyatla Hyundai i10 oldu. Hyundai i10'nu Fiat Egea takip etti.

OCAK 2023 SIFIR ARABA FİYATLARI

Fiat Fiorino 1.4 Pop 7.8 lt

327.300 TL

Ford Transit Courier Van 1.5 TDCi Trend 4.1 lt

328.700 TL

Fiat Fiorino Cargo 1.3 Multijet 5.4 lt

334.600 TL

Hyundai i10 1.0 Jump 4.9 lt14.6 sn

335.000 TL

Fiat Fiorino Cargo 1.3 Multijet Plus 5.4 lt

345.600 TL

Hyundai i10 1.0 Jump AMT 4.9 lt17.3 sn

355.000 TL

Hyundai i10 1.2 Style AMT 4.9 lt15.8 sn

366.000 TL

Fiat Egea 1.4 Easy 6.5 lt11.8 sn

376.900 TL

Fiat Fiorino Combi 1.3 Multijet Pop 5.4 lt

377.300 TL

Hyundai i10 1.2 Elite AMT 4.9 lt15.8 sn

382.000 TL

Hyundai i20 1.4 Jump 5.7 lt12.2 sn

391.210 TL

Fiat Egea 1.4 Easy Plus 6.5 lt11.8 sn

392.700 TL

Renault Taliant 1.0 Joy 5.6 lt17.0 sn

393.000 TL

Ford Tourneo Courier 1.5 TDCi Trend 4.3 lt

406.200 TL

Kia Picanto 1.0 Feel AT 5.3 lt16.7 sn

420.000 TL

Ford Tourneo Courier 1.5 TDCi Deluxe 4.3 lt

425.700 TL

Fiat Doblo Combi 1.6 Multijet Easy 6.6 lt 13.6 sn

433.300 TL

Fiat Egea 1.4 Urban 6.5 lt 11.8 sn

434.900 TL

Kia Picanto 1.0 Live AT 5.3 lt 16.7 sn

435.000 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Street 6.5 lt 11.8 sn

438.900 TL

haber24.com özel haber