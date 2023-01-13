850-1.250 TL para yardımı için hemen başvurun! ASHB başvuru ekranını açtı! İlaç gibi gelecek ödemeler başlıyor! Devlet tarafından vatandaşlara yapılan yardım ve destek ödemelerinin kapsamı genişletildi. 12 ay boyunca sürecek olan Türkiye Aile Destek Programı ile ödemeler geçtiğimiz aylarda başladı. Yüz binlerce kişiye yapılan destek ödemesiyle birlikte vatandaşlara her 850 ila 1.250 TL tutarında bir meblağ ödeniyor. Başvuru için hemen e-Devlet ekranına gidip işleminizi halledebilirsiniz.

ASHB başvuru ekranını açtı. İlaç gibi gelecek ödemeler başlıyor. 850-1.250 TL para yardımı için hemen başvurun. Aile destek programı ödemeleri son sürat devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan bu ödemelerin miktarı 850 ile 1.250 TL olarak güncellendi. Bu minvalde destekten faydalanmak isteyenler bilgileri araştırarak başvuru adımlarını tamamlamak istiyor. 2023 yılı Haziran ayı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi olacak. Temmuz ayı itibariyle destek sona erecek.

12 AY SÜRECEK

Türkiye Aile Destek Programı 12 ay boyunca sürecek. Geçtiğimiz aylarda başlayan ödemenin tutarı artırıldı.

1250 TL'YE ÇIKTI

Yüz binlerce kişiye yapılan destek ödemesiyle birlikte vatandaşlara her 850 ila 1.250 TL tutarında bir meblağ ödeniyor.

E-DEVLET'TEN HEMEN BAŞVURUN!

Başvuru için e- Devlet ekranını kullanabilirsiniz. Hemen e-Devlet ekranına gidip işleminizi tamamlayabilirsiniz.

HAZİRANDA SONA ERECEK

2023 yılı Haziran ayı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi olacak. Temmuz ayı itibariyle destek sona erecek.

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