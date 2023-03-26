En ucuz elektrikli araba nihayet Türkiye'ye geldi! TOGG alamayan bunu alsın! Bu fiyata başka model yok

Bu fiyata başka model yok... En ucuz elektrikli araba nihayet Türkiye'ye geldi! TOGG alamayan bunu alsın! Leapmotor T03, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarına giriş yapan en ucuz araç. Bu model, elektrikli otomobil piyasasında büyük bir heyecan yarattı. İşte Leapmotor T03 hakkında bilmeniz gerekenler...

Leapmotor T03'ün Fiyatı ve Özellikleri

Leapmotor T03, Türkiye'de ön siparişe açıldı ve 699.000 TL'lik fiyatı ile ülkemizin en ucuz elektrikli otomobili olacak. Bu fiyata, diğer markaların elektrikli modelleriyle kıyaslandığında oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor.

Araç, 1.6 metre genişliğe ve 1.5 metre yüksekliğe sahip küçük bir modeldir. 210 litre bagaj hacmine sahiptir ve 80 kW güç üreten elektrikli bir motoru vardır. Araç, tek şarjla 417 km menzil mesafesi sunuyor.

T03, fabrika verilerine göre yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 36 dakikada şarj olabilir. Ayrıca, araç 6 yıl garantili olarak satışa sunulmaktadır.

Leapmotor T03'ün Tasarımı ve Donanımı

T03'ün kokpitinde 8 inç dijital gösterge ekranı ve 10.1 inç multimedya ekranı bulunmaktadır. Panoramik cam tavanı sayesinde, araçta daha ferah bir iç mekan vadediyor.

Sade bir tasarıma sahip olan T03, içeride ve dışarıda oldukça şık ve modern bir görünüme sahiptir. Modelin ülkemizde ne kadar popüler olacağı zamanla ortaya çıkacak.

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