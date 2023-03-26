Son dakika: ATM üzerinden 60.000 TL Nakit Ödemeleri Başladı

Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan yeni kampanyada 60.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlar için ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli yeni bir kredi paketi açıklandı. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan bu duyuru sonrasında 60.000 TL'ye kadar kredi almak isteyen tüm vatandaşların Yapı Kredi Bankası hesabı olması durumunda bankanın kendi ATM'si üzerinden de hem kredi başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir kampanya hazırlandı hem de onaylanan krediyi kartları ile birlikte çekebilecekler.

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında başlatılan ve bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde verilecek olan bu Kredi ödemeleri banka müşterisi olan kişileri ayrıcalıklı faiz oranları ile birlikte özel olarak sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan Bireysel müşterilerin 18 ve 65 yaş arasında olması durumunda bireysel tüketici kredisi kampanyalarından faydalanarak gelir belgesiz olarak işlem yapılacağı açıklandı.

Yapı Kredi Bankası banka müşterileri için yapılan duyuruda özellikle kendi hesaplarınız üzerinden aldığınız internet şifresi ile birlikte mobil uygulamayı kullanıyorsanız başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilecek ve dilediğiniz zaman ödeme alabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız durumunda kredi ne kadar onay aldığınızı hemen görebileceğiniz kampanyalarda mevcut bulunmaktadır. bankanın Kendi resmi internet sitesine giriş yaparak buradan güncel kredi faiz oranları ile birlikte bankanın yapmış olduğu tüm kampanyaları öğrenebilir başvuru sonucunuzu sorgulayabilirsiniz