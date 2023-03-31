11 Haneli TC Kimlik Numarasına Bakın: Vakıfbank 20 Katı Ödeme Yaptı!

11 haneli TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında, Vakıfbank, sizlere kredi ödemelerinde maaşınızın 20 katına kadar ödeme yapacağını açıkladı.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, Vakıfbank üzerinden maaşınızın 20 katına kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödemeler verilirken, kredi işlemleri 5 dakika içerisinde hesapları internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yatırılmaktadır.

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kimlik numaraları, sorgulamaları sonrasında kredi notu uygun olan tüm vatandaşların uygun faizlerle bu kredileri alabileceği ve bu kredileri aldıktan sonra da şubelere gitmeden hesaplarına ödemeler yapılacağı açıklandı.

Vakıfbank, maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Vakıfbank, maaşlarının 20 katına kadar ihtiyaç kredisini, emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlara vermektedir. Emekli olan ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışan vatandaşlar, daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda, işlemlerini eğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden yapmak istiyorlarsa, maaşlarının 20 katına kadar kredi kullanabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar, aynı zamanda bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için maaş müşterileri olmaları halinde daha uygun faizlerle kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı, Vakıfbank şubelerine taşıyarak başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kredi kampanyası sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve banka şubelerinden hemen kredi alırsınız.