En Paradan Kredi Kampanyası! Kredi Kartı Olanlar 10 000 TL Ödeme Alacak...

Kredi Kartı Olan Kişilerin 10.000 TL Hesabına Yatıyor! Enpara Kredi Kampanyası Başlattı. 36 Ay ve 90 Gün Ertelemeli kredi kampanyası başladı. Enpara, dijital kredi kampanyası ve detayları...

Son zamanlarda en çok konuşulan kredilerden biri Enpara tarafından sağlanan ihtiyaç kredisi ön plana çıkıyor. Eşit taksitler halinde zamanında geri ödenmesi beklenen kredi türüdür. En az olarak bin lira en fazla 75 bin lira tutarında olan kredi 36 ay vade ile işlem görüyor. Farklı masraf veya komisyon adı altında her hangi bir ücret alınmıyor. Bu yönü ile birçok müşteri tarafından tercih ediliyor.

Enpara İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Enpara ihtiyaç kredi kampanyasına katılım sağlamak için başvuru yapmak gerekir. Hesaplama aracı kullanılarak farklı kredi avantajlarını karşılaştırarak toplam maliyet hakkında geniş bilgi elde edebilirsiniz. İhtiyaç kredisi için başvuru yapıldığında, anında kredi kredinizi onay almanız halinde kullanabilirsiniz. Enpara müşterisi olmayanlar hesaplama aracı ile başvuru yapabilir. Farklı belgeye ihtiyaç duyulmadan başvuru yapmak mümkün. Önceki zamanlarda kullanılmış kredi kartı veya kredi kullanılmış ise düzenli ödemeler yapıldı ise başvuru onayı alabilirsiniz. Yapılacak kredi başvuruları en fazla 8 saat içinde değerlendirilir.

Enpara müşterisi olanlara bilgilendirme hemen yapılarak geri dönüş yapılır. İhtiyaç kredisi kullanımında taksitleri düzenli olarak zamanında ödenmesi önemli yer tutar. ATM lerden ödeme yapılabildiği gibi mobil uygulama üzerinden de ödeme gerçekleştirilebilir. Otomatik ödeme tercih edildiğinde ise her hangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaksızın hesaptan ödeme yapılır. Vadesi dolmadan kredi kapatma imkânı da mevcut.

İhtiyaç kredisi ile ilgili bilgiler girildikten sonra başvuru yapılabilir. Sonraki aşamada değerlendirmeye tabi tutularak kredi alma konusunda sonuç belirlenir. Başvuru yapılacak olan kredi ile ilgili olarak her hangi bir dosya masrafına gerek duyulmuyor. Krediniz her hangi kesinde olmadan hesabınıza aktarılır. Başvuru yapan müşterilerden sadece hayat sigortası dâhilinde prim otomatik olarak alınır.

Diğer bankalara nazaran daha avantajlı fırsatlar sunan Finansbank vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen banka unvanını elinde bulunduruyor. Hemen başvuru yapmak için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Hesaplamalarınızı yaparak kredi durumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.