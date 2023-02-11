En kolay kredi veren banka olan Akbank, Gelir belgesiz emekli ve çalışana kredi verecek!

En kolay kredi veren bankalardan birtanesi olan Akbank, yapmış olduğu yeni kredi kampanyasında gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisini, emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara verecek.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak için uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişilere düşük faizli, ödemeler yapılarak kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Akbank tarafından 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanacak olan vatandaşların daha yüksek limitlerde kredi alabilmeleri için 100000 TL'ye kadar da 24 ay vadeli kredi ödemesi verilmektedir.

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen emekli ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları durumunda bankalardan ödeme alacağını söylemek isteriz.

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Akbank, nakit ihtiyaç olarak kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların banka hesabı olması durumunda, şubelere gitmelerine gerek kalmadan ödeme veriyor. Akbank, nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların 50000 TL'ye kadar alacakları yeni ödemelerde kredi işlemleri, gelir belgesiz olarak yapılıyor.

Akbank, hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları ile birlikte ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi, bankanın şubeleri üzerinden de internet şubesi üzerinden verilir.

Cep telefonlarınız üzerinden kısa mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşların kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeleri durumunda kredi ödemeleri verilmektedir.