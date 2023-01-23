PTT ve diğer bankalardan emeklilere ödemeler olacak! Emekli maaşı alanlara 5 dakika içinde nakit

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz, nakit kredilerden faydalanacak olan tüm vatandaşlara PTT ve kamu bankaları aracılığı ile birlikte emekli kredisi ödemeleri yapılmaya devam edecek. Emekli maaşı alıyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranlarıyla birlikte kullanabileceğiniz bu kritiklere katılmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştiriyor.

Ptt üzerinden Emekli Kredisi Kampanyası...

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılmak için maaş müşterisi olmanız veya emekli maaşınızı PTT'ye taşıdıktan sonra ilk maaşınızı PTT üzerinden çekmiş olmanız gerekiyor. Ptt, Emekli Kredisi adı altında 80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirirken, borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli, emekli kredisi imkanı sağlıyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, PTT şubelerine gidebilir veya cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapabilirsiniz.

Ptt, emekli kredi başvurusu, SMS ile yapacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasına 30 50 numarasına göndermesi durumunda başvuru yapabilirler. Ptt, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, onay almaları durumunda en yakın PTT şubesi üzerinden kredi kullanabilmektedir.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden emekli Kredisi Kampanyası...

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda, işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan kişilere belirli şartlar dahilinde, ödemeler vermektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmeniz halinde alabileceğiniz bu kredilerden yararlanacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faizlerle kredi ödemelerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlara uygun olmaları durumunda kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplara yatırarak ödemektedir.