SSK Bağkur ve Memur Emeklilerine O Bankadan "10.000 TL" Ödeme Haberi Verildi! SON DAKİKA

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olup, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde hangi bankalardan ödeme verileceği haberi verildi. Ssk Bağ Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşlı alan tüm vatandaşlara 10000 TL'ye kadar ödeme verecek olan Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan tüm emeklilere uygun faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz 10000 TL ödeme vereceğini açıkladı. Gelir belgesiz 10000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde kredi ödemeleri hemen sizlere verilmektedir. Gelir belgesiz 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kredi...

Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi destek ödemesi verilecek. Emekli maaşımızı bu banka üzerinden alıyorsanız, cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da dilediğiniz zaman başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bedelli şartları uygun olmaları durumunda kredi ödemeleri verecek olan Yapı Kredi Bankası, yaptığı yeni kampanya ile birlikte özellikle kredi işlemlerini internet üzerinden de yapmaktadır. Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi birlikte ilk başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, mobil uygulama aracılığı ile birlikte cep telefonları üzerinden SMS atarak işlemlerini banka şubelerine gitmeden de yapabilmektedir.