En gözde ismin kalemini kırdılar! Kardeşlerim'de seyirciyi hıçkırıklara boğacak ayrılık kararı!

Kardeşlerim dizisinde seyirciyi hıçkırıklara boğacak ayrılık kararı! En gözde ismin kalemini kırdılar! Kardeşlerim'de izleyicileri şaşırtacak bir karara imza atıldığı iddiası izleyicileri şok etti. Dizide Asiye rolüyle milyonlara adını duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılık kararı aldı. İddiayı ortaya atan kişi güzel oyuncunun birkaç bölüme kalmadan vedasını gerçekleştireceğinin altını çizdi. Gözler şimdi cumartesi yayınlanacak bölüme çevrildi.

Kardeşlerim seyirciyi hıçkırıklara boğacak ayrılık kararı! En gözde ismin kalemini kırdılar. Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizi tarihinde görmediği bir ayrılığa tanık oluyor. Dizinin en başarılı genç oyuncularından birisi olan Asiye rolündeki Su Burcu Yazgı Coşkun diziye vedasını gerçekleştirecek. Bu haberi duyan izleyiciler şoktan şoka giriyor. Binlerce izleyici konu hakkında tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. Önümüzdeki günlerde tüm merak edilen sorular yanıtlanacak ve gerçek ortaya çıkacak.

EN ÇOK İZLENEN DİZİLERDEN BİRİSİ

Kardeşlerim dizisi atv ekranlarında reyting rekorları kırma başarısıyla en gözde dizilerinden birisi oldu.

SEYİRCİLER ŞOKTA...

Son olarak kulislerde izleyicileri şaşırtacak bir karara imza atıldığı iddiası izleyicileri şaşırtmaya yetti bile.

AYRILIK KARARI VERDİ

Dizide Asiye rolüyle milyonlara adını duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun diziden ayrılık kararı aldı.

BİRKAÇ BÖLÜME GİDİYOR

İddiayı ortaya atan kişi güzel oyuncunun birkaç bölüme kalmadan vedasını gerçekleştireceğinin altını çizdi.

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