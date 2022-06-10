En Düşük Emekli Maaşı Belirlendi! Maaşlarda sürpriz var

Düşük emekli maaşı belirlendi! Özellikle 5 aylık emekli olan memur ve memur emeklisi için yapılacak emeklilik maaşı zamlarına dair pek çok tahmin meydana geldi. 6 aylık enflasyon oranları baz alınarak bu doğrultuda bazı sözleşme gibi durumlarda söz konusu olmaya başladı. Mevcut enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte bu alanda pek çok yorum ifade edilirken aynı zamanda emeklilik maaşı zamlarına dair çeşitli tahminlerde yapıldı. Bu durum doğrultusunda en düşük olarak BAĞ-KUR ve SSK emeklisi olan kişilerin maaşlarına dair tüm bilgiler işte haberimizde..

2022 senesinin ilk 5 ayı içerisinde bazı toplu sözleşmeler doğrultusunda yapılan yüzde 7 oranındaki zam ve enflasyon ile birlikte emekli olan memur ve memur emeklilerine karşı zam fiyatı netleşti. Bu duruma bağlı olarak %35 oranında zam yapılmasına kesin gözüyle bakılırken bu durumda net rakamın ise Haziran ayı enflasyonu içerisinde açıklanması bekleniyor. Bunun için net tarihi olarak 4 Temmuz’dan bahsedilmektedir.

Memur Maaşlarında En Düşük Rakam Ne Olacak?

Elde edilmiş olan bilgilere göre günümüzde 6341 TL olarak verilen düşük memur maaşı yeriniz 8.560 TL'ye bırakacak. Aynı zamanda en düşük memur emeklisi maaşı olarak karşımıza çıkan 4.289 TL ise 5.790 TL olarak güncellendi. Öncelikle ikimiz senesinden önce meydana gelen SSK emeklisi maaşları ile birlikte 5 aylık enflasyon verileri de baz alınmış olup beraberinde 3093 lira iken bu doğrultuda 4.467 TL'ye ulaşmıştı. SSK maaşı ise bu doğrultuda 2.759 TL oldu.

Esnaf bağ-kur'u olarak karşımıza çıkan en düşük maaş olarak 3.254 TL bilinirken tarım bağ-kur emeklisi maaşı ise bu doğrultuda 3.068 TL olarak ifade edildi. Bahsedilen rakamlar içerisinde net bilgiler bulunsa da aynı zamanda 4 Temmuz tarihinde mevcut bilgilerin netleşmesi için Haziran ayı verileri beklendiğinde ifade ediliyor.

Memur Maaşları Güncel

Yapılan araştırmalar doğrultusunda elde edilen memur maaşları içerisinde en düşük emekli aylığı miktarı 2500 TL olarak ifade edilirken ekibin sonrası SSK'lı kişiler üzerinde BAĞ-KUR ya da BAĞ-KUR emeklisi kişilerin artış aylıkları üzerinden çeşitli durumlar meydana gelecek. Sigortalılarda en düşük emekli aylığı olarak 2769 TL'den bahsedilirken esnaf BAĞ-KUR sahibi kişilerde 3254 TL tarım bağ-kur'lularda ise toplam 3.068 TL olacağı ifade edildi. Ocak ayı dahilinde SSK ve bağ-kur emekli aylıkları üzerinde yüzde oranında bir zam artışı meydana gelmişti. Ortalama olarak %25 oranında zam meydana gelirken memur maaşları üzerinde bu rakam %30 oranında oldu. Memur maaşları ve emekli maaşları üzerine gerçekleşen zammı içerisinde 7,5 puanına dahil toplu sözleşme bulunurken memur maaşları zam yapılması konusunda 6 aylık enflasyon farkı gibi detaylar yer aldı.

Mevcut bu durum üzerine ise yılın ikinci yarısı baz alınarak mevcut toplu sözleşme üzerinde belirli oranda %7 zammı yapılacağı bildirildi. Bu doğrultuda Haziran ayında yer alan enflasyon eğer sabit kalır ise ama emekli memur maaşları ve memur maaşları içerisinde Temmuz ayında büyük bir zam yapılması bekleniyor. Tahminlere bağlı olarak incelendiği takdirde bu oranın ise Temmuz ayında %35 olması bekleniyor. Bu duruma ek olarak aile ödenekleri içerisinde en düşük memur maaşı 6.341 TL iken 8560 TL'ye çıkmış olup en düşük emekli memur aylığı ise 4289 TL'den 5790 TL'ye çıkarak zamlarla ilgili son noktaları vurdu. Böylece yapılan bu bilgilendirmeler bu alanda merak edilenler için cevap niteliği taşıdı. Yukarıda verilen bilgilere kesin gözüyle bakılsa da şu an tahminden ibaret olduğunu tekrar hatırlatarak bu alanda pek çok kişinin yakından takip ettiği bir konu olduğunu söylemek mümkün.