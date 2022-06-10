Kart borcuna faizsiz çözüm desteği o bankadan geldi: Borcu olanlara rahat ettirecek açıklama... Kredi Kartı Borcu Olanlar Rahat Edecek! Ücretsiz ve Faizsiz Sonradan Taksitlendirme Avantajı! Her ekstre dönemi içerisinde enpara kredi kartı ile gerçekleştirilen 3 harcama açısından şubeye dahi gitmeye gerek olmadan ücretsiz ve faizsiz bir şekilde sonradan taksitlendirme yapılabilecek! İşte ayrıntılar...

Kredi kartı ile banka kredilerinin kullanımının son zamanlarda artış göstermesinin sonrasında pek çok kişinin banka borçlarını ödemekte problem yaşadığı görüldü. Özellikle de kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşların sonradan taksitlendirme gerçekleştirirken yüksek faiz oranları ile ücretlerle karşılaşmamasının sonrasında enpara bu kişilere destek vereceğini duyurdu.

4000 TL'ye Kadar Sonradan Taksitlendirme Avantajı

QNB Finansbank tarafından dijital bankacılık faaliyetlerinin yürütüldüğü enpara uygulaması bankacılık ürün ile hizmetlerinin çok daha alternatif ve avantajlı bir biçimde kullanılmasını sağlamaya devam ediyor.

Her ekstra dönemi içerisinde enpara kredi kartı ile gerçekleştirilecek 3 harcamanın toplamda 4000 TL'ye varan bölümü açısından herhangi bir yahut ücret ödemesi gerçekleştirilmeden sonradan taksitlendirme avantajı sağlanacak.

31 Aralık 2022 tarihine kadar sürecek olan sonradan taksitlendirme kampanyasına dijital kanallar üzerinden çok rahat bir şekilde katılım sağlayabilirsiniz. 100 TL ile 4.000 TL arasında bütün miktarlar açısından sonradan taksitlendirme yapılabiliyor. Vatandaşların son zamanlar sonrasında artış gösteren ihtiyaçlarını kredi kartları ile karşılamalarının sonrasında biriken borçlar açısından uygun geri ödeme planları da ön plana çıkmaya devam edecek.