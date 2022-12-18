En Düşük Emekli Maaşı Alanlar Onay Aldı! 75000 TL O Bankadan Sizlere Hemen Ödeniyor Dedi!

Emekli maaş alan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Akbank tarafından başlatılan yeni kampanyada kendi bankasından maaş alan müşterilere 75000 TL ödeme verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte bu üç banka üzerinden kredi başvurularında bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyalarda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Akbank, 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapacak. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde emekli maaş hesapları üzerinden sizlere uygun faizlerle kredi ödemeleri verilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Akbank, 75000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlara hem özel bankalar üzerinden hem de kamu bankaları üzerinden destek kredileri ödenmektedir.

BAŞVURU

2 kamu bankası olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ise banka müşterisi olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir veya cep telefonları üzerinden SMS atarak da ne kadar kredi onay aldıklarını, görebilir. Akbank üzerinden hızlı birşekilde kredi sonucunuz öğrenmek istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.