TC Kimlik Kartını Vererek, Bankadan 10.000 TL Almak Hayal Değil, 2022 Bitmeden Kesenin Ağzı Açıldı

TC Kimlik numarası üzerinden 10000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Akbank, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi yapacağını açıkladı. 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek için Akbank üzerinden işlem yapmak istiyorsanız, 10000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına 2022 yılı bitmeden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. 2022 yılı içerisinde en çok kredi veren bankalar arsında gösterilen ve düşük faiz oranları ile birlikte kredi kampanyalarını her gün güncelleyen Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada 10 BİN TL kredi gelir belgesiz olarak sizlere verecek.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde işlemler gerçekleştirilerek uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmiyor. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olarak kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılabilirsiniz. Akbank kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeniz durumunda 36 ay vadeli kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde verilmektedir.

5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak da destek kredilerinden faydalanmak istiyorsanız, aynı gün içinde işlemlerinizi yaparak, Akbank'tan SMS ile de kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilir veya 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.