En Çok Kazandıran Meslekler Belli Oldu!

İşte O Meslekler

Bazı meslekler öğrencilere oldukça fazla para kazandırıyor. Milyonlarca öğrencinin ilgisini çeken bu mesleklere olan ilgi oldukça fazladır. Yaz ayları gelince öğrenciler üniversite tercihlerini araştırmaya başladılar. En yüksek ücretli meslekleri incelemeye aldılar. Piyasayı araştıran öğrenciler, özellikle geleceğin daha yüksek ücretli ve güvenli iş fırsatlarını öğrenmek isteyenler, "Hangi meslekler en yüksek ücretli ve hangisini seçmeliyim?" sorusuna yanıt arıyor.

Meslekler Açıklandı

En çok kazandıran meslekler açıklandı. Üniversite sınavları ve seçme dönemleri yaz aylarında yapılacaktır. Üniversite sınavlarının ardından milyonlarca Türk öğrenci seçim yaparak gelecekteki kariyerlerine doğru büyük bir adım atacak. Ancak öğrenciler geleceğin sıcak ve yüksek ücretli kariyerlerini araştırırken, özellikle koronavirüs döneminde dünya çapında birçok kişinin işsizliği, kariyer seçmenin önemini bir kez daha ortaya koydu

Mali Müşavir

Mali-müşavir Türkiye'de en kazançlı mesleklerden biridir. Yeminli Mali Müşavir olmak kolay değil. Uzun süreli bir eğitim hayatı ve iş tecrübesi gerektirir. Edinilen bilgilere göre üniversitenin gerekli bölümünden mezun olduktan sonra en az 10+ yıl mali müşavir veya muhasebeci olarak çalışmış olmak gerekiyor. Bu yüzden çok çalışılmalı ve gerekli sınavlar geçilmelidir. Müşavirlerin çoğu Türkiye'deki en iyi üniversitelerin mezunlarıdır. Türkiye'deki ortalama gelire bakıldığında bu meslek grubunun kazancı oldukça iyi görünmektedir.

Sigorta Uzmanları

Sigorta uzmanları, Türkiye'nin en kazançlı meslek gruplarından biridir. Peki, sigortacılar neden bu kadar çok kazanıyor? Sigorta uzmanları, belirsizlik ve riskin finansal sonuçlarını hesaplar. Oluşabilecek depremlerin veya diğer doğal afetlerin sonuçlarını tahmin etmeye çalışırlar. Sigorta yaparken ne kadar çok riski azaltırlarsa, o kadar çok para kazanma potansiyelleri olur. Tabii ki, risk ne kadar yüksekse, sigorta maliyeti de o kadar yüksek olur.

Şirketlerine zarar vermemek için doğru kararlar vermeye çalışırlar. Bunu yapmak için borç yönetimine, iş bilgisine ve çeşitli becerilere ihtiyaçları vardır. Bu yeteneklere sahip olanlar kolaylıkla iş yapabilecekler.



Hava Trafik Kontrolü Uzmanları

Hava trafik kontrolörü, Türkiye'de en yüksek ücretli mesleklerden biridir. Peki, hava trafik kontrolörü nedir ve rolü nedir? Uçaklar arasındaki mesafeyi ve rotayı kontrol ederler. Uçakların güvenli bir şekilde uçabilmesi için trafiği koordine ederler. Uçağın doğru zamanda doğru rotada olduğundan emin olmaya çalışırlar.

Burada yanlış yapmanın maliyeti çok yüksek olacaktır. Bu yüzden odaklanmaya ve konsantrasyona ihtiyaç vardır. Bu sebepten çok stresli bir iştir. Hava Trafik Kontrolörleri Ne Kadar Kazanır? Böyle stresli ve önemli bir meslek için ortalama yıllık gelir son derece iyidir.

Yönetim Danışmanlığı

Şirketler, gelirlerini artırmak ve ufuklarını genişletmek için yönetim danışmanlarına ihtiyaç duyar. Yönetim danışmanları da bu amaçlara hizmet etmekte ve şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir. Yönetim danışmanları, organizasyonel konulara ve programların geliştirilmesine odaklanır. Bunları analiz eder ve raporlar sunarlar. Bu nedenle yönetim danışmanlığı, yüksek ücretli kariyerlerden biridir.

Uzman Doktorluk

Birçok insan çocukken doktor olmayı düşündü ya da olmak istedi. Hala bu işi yapmak isteyen insanlar hala oradadır. Yanlış değiller. Zor da olsa güzel bir iştir. Aynı zamanda en yüksek ücretli mesleklerden biridir. Doktor olmak için 6 yıllık tıp fakültesini ve ardından TUS gibi sınavları geçmek gerekir. Bu nedenle doktor olmak yıllarca eğitim ve sıkı çalışma gerektirir. Bunları aştıktan sonra para kazanmaya başlayabilirsiniz.