En çok beklenen haber geldi! Garanti bankası hesabı olan kişilere uyarı ve müjde verildi! 6 gün süreniz kaldı!

Garanti Bankası üzerinden hesabı olan vatandaşlar için 6 gün süre içerisinde nakit ödemeler gerçekleştirileceği açıklandı. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, hem ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan vatandaşlara uyarı hem de müjdeli haber verildi.

Garanti Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 6 gün içinde kendi bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan banka müşterilerine 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme vereceğini duyurdu. 50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı yapmak istiyorsanız sizlerde ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz ödeme alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hemen kredi alabilirsiniz.

50000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda işlemlerinize hemen yapabilirsiniz. 5 dakika içerisinde bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanarak kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası internet bankacılığı uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kendi hesapları üzerinden internet şifresi oluşturarak kredi ödemelerine hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanmaları gerekiyor.

Garanti Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, onaylanan tutar hesaplarınıza yatar ve 36 ay vadeli masrafsız kredi kullanmış olursunuz. 6 gün içinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirecek olan emekli ve sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, düşük faizli kredi kullanabilir ve 50000 TL'ye kadar hemen hesabına para ödemesi alabilmektedir.