Emekli maaşı alanlar dikkat: Ziraat bankası maaşınızın 10 katı ödeme yapacak

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, Ziraat Bankası maaşınızın 10 katına kadar ödeme yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi ödemelerinizi gerçekleştirebilecek onaylanan krediniz hesabınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan emeklilere verilecek olan maaşların 10 katı kredi düşük faiz oranlarıyla birlikte verilirken, aynı zamanda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız içinde sizlere destek ödemesi yapılacaktır. Ziraat Bankası borç kapatma kredisi kampanyası adı altında yapılacak olan bu kredilerde, güncel olan kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınız haricinde bir borç kapatamazsınız.

Daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık olan tüm vatandaşlar, kredi ödemelerini yapabilmeleri için öncelikli olarak bankalardaki olan kara liste, borçlarını kapatarak, emekli maaşını Ziraat Bankası şubelerini taşıdıktan sonra kredi başvurusu yapabilir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvuru...

Emekli maaş hesabı üzerinden Ziraat Bankası üzerinden maaşlarının 10 katına kadar kredi başvurusu yapacak olan kişilere emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alıyorlarsa en yakın banka şubesine giderek, 1.69 faiz oranlarından yararlanarak 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi kullanabilir.