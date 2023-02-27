En az 2 bin tl ödeme olacak! Bankadan sizlere kredi haricinde de ödemeler kendi hesabınıza yatacak!

Son zamanlarda yaşamış olduğunuz ekonomik sıkıntı yüzünden Acil para ihtiyaçlarımız için sürekli olarak araştırmalar yapmaktayız. Banka hesabı kullanan kişiler ise kamu bankaları ve özel bankalarının yapmış olduğu duyurular ile birlikte 2.000 TL'ye kadar Anında onay alabilecekleri bir nakit kampanyası başladı. Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için yapılan Bu kampanyalarda banka hesabınızın olması yeterlidir. Ödeme almak isteyen kişiler başvuru yaptıktan sonra kendi banka hesaplarına kredili mevduat hesabı olarak artı para yükleyecek ve bu parayı 2000 TL olarak kullanıma açılacaktır. Bankalarda olan hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilir hafta sonu olsa bile bu parayı ATM üzerinden çekebilirsiniz.

Ziraat Bankası bu konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde onay vereceğini ve mobil uygulama üzerinden 2000 TL hesaplarına para yatıracağını açıkladı.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullandıysanız veya bu bankadan maaş aldıysanız kendi hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak Ziraat Bankası mobil uygulamasına girerek hemen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası haricinde Denizbank yapmış olduğu yeni kampanya da kendi bankası'nda hesabı olan vatandaşlara kurtaran hesap adında bir hesap açıyor ve en az iki bin TL para yüklüyor. DenizBank kurtaran hesap başvurusu yapmak istiyorsanız mobil uygulama üzerinden işlem yapabilir veya bankaya kayıtlı olan cep telefonu numaranızdan kurtaran yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderebilirsiniz. Denizbank yapılan bu başvuru sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verecek onaylanan tutarın ne kadar olduğu hakkında bilgileri mesaj ile bildirecektir. İhtiyaç kredisi gibi başvuru yapabileceğiniz kurtaran hesap başvurusu hesabınıza yüklenmesi durumunda artı para olarak sizlere ödenecek.

Yapı Kredi Bankası da yapmış olduğu bu duyuruda en az 2 bin TL esnek hesap adında kredili mevduat hesabı başvurusu yapma imkanı sunacak. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapacağınız işlemlerde ihtiyaç kredisi başvurusu gibi Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına girerek buradan esnek hesap başvurusu yapabilir hesabınıza artı para yükleyebilirsiniz.