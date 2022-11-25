Bugün saat 15.45 itibariyle netleşti! 41 42 43 44 45 ve 46 yaşında emekli olabilirsiniz

41 42 43 44 45 ve 46 yaşında emekli olabilirsiniz... Bugün saat 15.45 itibariyle netleşti! Emekli olmak, çalışan kesimin en çok arzuladığı konuların başındadır. Emekli olmak için gerekli koşulları karşılamaya çalışanlar EYT’nin bir an önce çıkmasını istemekte. Bunun yanı sıra yıpranma ödemeleri ve zam gibi ayrıntılar da araştırma konularını oluşturuyor. 8 Ekim 1999 tarihinden önce stajyer veya çıraklık eğitimi adı altında sigortalanmış olan kişiler bunlardan faydalanamayacak. Bu konuda yapılacak olan düzenlemelerin bir an önce çıkması bekleniyor.

Emeklilikle Alakalı Merak Edilenler

Çalışma hayatını noktalamaya yakın olan milyonlarca kişi bulunuyor. Bunlar ne zaman emekliğine kavuşacağını merak ediyor. Erkenden bu hayale kavuşmak isteyenlerin karşısına iki koşul çıkıyor.

Sigorta ve prim günü. Buna göre kişi 10 ve 15 sene arasında sigortalı biçimde çalışmalıdır. Ek olarak 3600 günü olanlar da bu haktan yararlanacak.

Erkenden emekli olabilmek için bazı avantajlar söz konusudur. Çocuk avantajı bunlardan bir tanesidir. Kadın çalışanların yararınadır. Üç çocuğa varan borçlanma aracılığıyla 6 sene kazanmak mümkündür.

Bu da yılını ve yaşını doldurmuş bir kadın üç çocuğu bulunuyorsa altı sene önceden emekli olabilecek. Buradaki koşul çocukların sigorta öncesi doğmasıdır.

haber24.com özel haber

