A101 aktüel ürünler kataloğu akıllara zarar! Ayçiçek yağı, pirinç, yoğurt, süt fiyatları fabrikadan halka gibi!

Ayçiçek yağı, pirinç, yoğurt, süt fiyatları fabrikadan halka gibi! A101 aktüel ürünler kataloğu akıllara zarar! Yeni bir kampanya duyurusuyla birlikte, marketteki aktüel ürünler kataloğuna yenilikler eklendiğini açıklandı. A101 tarafından yayınlanan bu haftanın 11-17 Mart kataloğunun büyük ilgi göreceği bildirildi ve 17 Mart tarihine kadar sürecek indirimlerin çok popüler olacağı belirtildi.

5 Lt Ayçiçek Yağında İndirim

A101'in 11-17 Mart kataloğunda neler var? sorusunun cevabı, evinde ihtiyaç listesi hazırlayan müşterilerin A101'de önemli indirimlerle karşılaşacakları şekilde netleşti. Bugünden itibaren, A101'e uğrayan müşteriler, bu kampanyalardan faydalanabilecekler.

Yayınlanan katalogda birçok üründe indirim olduğu bildirildi. Bu doğrultuda, bugünden itibaren evin temel ihtiyaçları arasında yer alan ayçiçek yağı, pirinç, yoğurt ve süt gibi ürünlerin indirimli olarak satışa sunulacağı ifade edildi.