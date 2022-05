Emzirmenin Anne ve Bebek İçin Faydaları Nelerdir?

Annesi ile ilk ilişki kuran sağlıklı bir bebek aslında gelecekte kuracağı ilişkilerin de temelini bu şekilde atmaktadır. Doğum ardından en kısa zamanda anne ile temas eden bebek daha sonraki zamanlarda kuracağı ilişkiyi de bu şekilde düzenlemektedir. Beslenme ise hayatın her döneminde büyük bir önem taşımaktadır ve bebekler için bu durum anne karnında başlar. Erken çocukluk ve gebelik döneminde beslenme değeri yetişkinlik döneminde insan sağlığını etkileyen önemli faktörlerin başında gelmektedir. Çocuklukta ve bebeklikte besin ögelerinin dengeli ve yeterli bir şekilde karşılanması bebeğin büyümesi, kilo alması ve gelişmesi haricinde kronik hastalıkların oluşum riskini de azaltmaktadır.

Doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca bebeğe sadece anne sütü vermek bebekler için çok faydalı olmaktadır. Bebek 6 aylık olduğu zamanda ise tamamlayıcı beslenmeye uygun bir şekilde hazırlanmış ve uygun miktarlarda besinler ile başlanmalıdır. Tamamlayıcı beslenmeye geçilmesi ardından anne sütüne devam edilmeli ve bebek 2 yaşına gelene kadar bu durum sürdürülmelidir.

Doğumdan sonra ilk yarım saat içerisinde yeni doğan bebek emzirmeye başlanmalıdır ve bebeğin süt gereksinimi gün içerisinde bile farklılık gösterebilmektedir. Emzirmek anneliği hissetmek, anneliği yaşamak, anneliğin tadına varmak ve anne bebek ilişkisini güçlendirmek için oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra emzirmek bebeğin sağlıklı bir kişilik kazanmasını kolaylaştırırken annenin bebeğini benimsemesini de sağlar.

Anne sütünün her zaman her yerde hazır olması, ısıtma ve koruma sorunlarının olmaması, her zaman temiz ve taze olması anne sütünün faydaları arasında yer almaktadır. Sindirimi çok kolay olan anne sütünün annenin kendi bebeğine özel ve bebeğin durumuna göre hazırlanmış mükemmel bir besin olduğu bilinmektedir. Bebekler anne sütünün büyüme faktörü içermesi sebebiyle daha iyi bir şekilde büyümektedir. Bunun yanı sıra anne sütünün bebeği pişikten koruduğu ve alerjiye karşı da koruyucu olduğu bilinmektedir.