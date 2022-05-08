Azak Güçleri Savaşa Devam Etme Sözü Verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, II. Dünya Savaşı'nın Zafer Günü'nde yaptığı duygusal konuşmada, Rusya'nın işgalinden sonra Ukrayna'ya "kötülüğün geri döndüğünü" söyledi.

Zelenskiy, Mariupol'daki kuşatılmış Azovstal çelik fabrikasından 300 sivilin tahliye edildiğini, ancak fabrikadaki savaşçıların sonuna kadar savaşmaya devam etme sözü verdiğini söyledi.

Yerel yetkililer, doğu Luhansk bölgesindeki Bilohorivka köyünde bir Rus hava saldırısı tarafından vurulan yanmış bir okulun enkazında en az 60 kişinin kayıp olduğunu ve öldüğünden korkulduğunu söyledi.

ABD, üç Rus televizyon kanalına karşı da dahil olmak üzere Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı.

G7 liderleri, Moskova'nın ekonomik izolasyonunu güçlendirme ve grubun Rus enerjisine bağımlılığını aşamalı olarak ortadan kaldırma sözü verdikleri sanal bir toplantı düzenlediler.

ABD'nin first lady'si Jill Biden, Anneler Günü'nü kutlamak için Ukraynalı mevkidaşı Olena Zelenska'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Zelenskiy'le bir görüşme yaptığı Ukrayna'ya beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık, Ukrayna'ya ek 1,3 milyar İngiliz sterlini (1,6 milyar dolar) askeri yardım sağlayacağını açıkladı.

Azovstal'dan yaklaşık 170 kişi tahliye edildi:

Mariupol'daki kuşatılmış Azovstal çelik fabrikasından en az 173 kişi tahliye edildi, belediye meclisi Telegram kanalında söyledi. Yerel otorite, operasyon sırasında üç askerin öldüğünü, altı askerin yaralandığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna'nın kontrolündeki Zaporizhzhia kentinde haber yapan bir Reuters tanığı, Azovstal fabrikasından alındığı iddia edilen siviller de dahil olmak üzere güneydoğu Ukrayna'dan tahliye edilenleri taşıyan bir otobüs konvoyunun geldiğini söyledi.

G7, Ukrayna'yı desteklemede birleşik cephe gösteriyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisi, Ukrayna cumhurbaşkanının da dahil olduğu G7 sanal toplantısından sonra "Dünya Ukrayna'yı desteklemek için daha ileri ve daha hızlı gitmeli" dedi. Johnson, ofisine göre, liderlere "Ukrayna'nın sadece Ukrayna'da yer tutmalarına değil, aynı zamanda onu yeniden ele geçirmelerine izin veren askeri teçhizat alması gerekiyordu" dedi.

Bu arada Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yedi liderin Rusya'ya karşı aldığı yaptırımların "benzeri görülmemiş" olduğunu söyledi. Macron Twitter'da "Daha da güçlenecekler" dedi. "Bugün Rus enerjisine olan bağımlılığımızı aşamalı olarak ortadan kaldırmaya söz veriyoruz" diye ekledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Moskova'ya karşı yaptırımlarla ilerlemenin gerekliliğini yinelerken, barış görüşmelerine yeni bir ivme kazandırmanın gerekliliğini vurguladı. Draghi ayrıca G7'nin gıda güvensizliği riski altındaki ülkelere yardım etmesi gerektiğini söyledi.