Sokak köpekleri, kısırlaştırma çalışmalarının yapılmaması nedeniyle kontrolsüz bir şekilde çoğalıyor. Birçok şehirde sokak köpekleri için uygun koşullara sahip barınak bulunmuyor. Yasa gereği sokak hayvanlarının kontrolünün sağlanması konusunda sorumluluk belediyelerde, valiliklerde bulunuyor.

Yetkili kamu kurumlarının, şehirlerde bulunan sokak hayvanlarını rehabilite etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra hayvanların kontrol altında tutulması da kamu kurumlarının sorumluğu oluyor. Bu nedenle sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan kişiler, yetkili kamu kurumlarına dava açabiliyor.

Dava sonucunda belediyelerin, valiliklerin tazminat ödemesine karar verilebiliyor. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ da Antalya’da köpek saldırısına uğradıktan sonra işi mahkemeye taşıdı.

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISI SONUCU BACAĞINDAN YARALANDI

Bülent Uluğ, 19 Mayıs 2022 tarihinde Muratpaşa ilçesinde bulunan Şirinyalı Mahallesi’nde yürürken köpeklerin saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Uluğ, baldırından yaralandı. Bu olan, Uluğ için travmatik etki de yaptı.

Olay sonrasında Uluğ tarafından Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesine dava açıldı. Dava gerekçesi “"idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu" maddesine dayandırıldı.

SOKAK HAYVANLARINDAN YEREL YÖNETİMLER SORUMLU

Antalya 1. İdare Mahkemesi, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından hayvan bakımevlerine gönderilmesi gerektiği ifade edildi. Bu nedenle Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Antalya Valiliği tazminat ödemeye mahkûm edildi. Tazminat tutarı her kurum için 10 bin TL olarak belirlendi.

Alınan kararda kurumların kusur sorumluluklarının olduğu ifade edildi. Bülent Uluğ’un avukatı, müvekkiline 5-6 köpeğin saldırdığını ifade etti. Müvekkilinin 4 defa kuduz aşısı olduğunu söyledi. Avukat Barış Vardı, müvekkilinde köpek fobisi başladığını da söyledi. Avukat tarafından yapılan açıklamaya göre belediyeler tarafından gerekli ödemeler yapıldı. Valiliğin de gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra ödemeyi yapacağı belirtildi.