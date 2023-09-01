Tüm kredi kartı kullanıcılarının dikkatine! Emsal teşkil edecek bir karara imza atılarak tek bir başvuru ile 471 TL'lik iade hakkı tanınmıştır.

Özellikle pandemi döneminde hızla artan kredi kartı kullanımı, bankalara yeni bir gelir kaynağı sağladı. Artan kredi kartı müşteri sayısına rağmen bankalar, çok sayıda dava ve Yargıtay'ın emsal kararlarına rağmen müşterilerinden ısrarla kredi kartı aidatı ve yıllık hesap işletim ücreti kesmeye devam ediyor. Ancak şimdi yeni bir emsal karar daha açıklandı ve iade almak için gerekli adımlar belli oldu.

Finansal istikrarın hayati önem taşıdığı bu eşi benzeri görülmemiş dönemde, kredi kartı kullanıcılarının haklarının farkında olmaları büyük önem taşıyor. Son duyuru, bireylerin zor kazandıkları paralarını geri almaları için bir şans sunarak bir umut ışığı görevi görüyor. İşte son karar ve kredi kartı kullanıcılarının yapması gerekenler.

KREDİ KARTI AİDATININ YASAL DAYANAĞI VAR MI?

Bir kredi kartı alırken, sözleşmede belirtilen yıllık kart ücreti, kredi kartı ücreti veya üyelik ücreti gibi olası ücretlerin farkında olmak gerekiyor. Kredi kartını aldıktan sonra bu ücretler hakkında bilgilendirilirseniz, gerekli ödemeleri yapmak sizin sorumluluğunuzda olur. Ancak bankanın size ücret içermeyen alternatif bir kart sunması gerektiğini de belirtelim. Bu ücretlerden kaçınmak için aidatsız kredi kartı seçeneğini reddetmeniz ve alternatif kartı kabul ettiğinizi açıkça belirtmeniz gerekir.

NE YAPILMASI GEREKİYOR?

Her bankanın hizmetleri için aldığı ücretler farklılık göstermekte olup, bankanızla iletişime geçerek kredi kartı ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Örneğin Yapı Kredi Bankası World Gold kredi kartı için 356 TL yıllık kart ücreti alırken, Adios kredi kartı için 471 TL yıllık kart ücreti alıyor.

Bankaların yıllık kredi kartı ücretlerine ilişkin çok sayıda karar alınırken, Ağustos ayından itibaren bankalar aidat ücreti kesintisi yapmaya başladı. Eğer böyle bir kesinti yapıldıysa kredi kartı ekstrenizi inceleyebilir ve bankanızdan iade talebinde bulunabilirsiniz. Genellikle bankalar, kredi kartı harcamaları yüksek olan müşterilerine, herhangi bir itiraz durumunda bu ücreti para puan şeklinde iade ediyor. Diğer durumlarda ise e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Süreci ile iade talebinde bulunabilirsiniz.