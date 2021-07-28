Emmanuel Macron, Hitler Poster Karşılaştırması Nedeniyle Yasal İşlem Başlattı

Fransa'nın güneyindeki Var'da ortaya çıkan büyük görüntülerin ardından Fransa cumhurbaşkanının avukatları dava açıyor.

Var'ın başkenti ve önemli bir deniz üssüne ev sahipliği yapan Akdeniz kasabası Toulon'un girişinde görünen posterlerden biri, Macron'un diş fırçası bıyıklı, tam üniformalı ve gamalı haç kol bandıyla Nazi lideri olarak temsil edildiğini gösteriyordu. LREM – La République En Marche – cumhurbaşkanının iktidardaki merkez sağ partisi olarak değiştirildi. Ekteki slogan şöyledir: “İtaat edin. aşı olun."

Resmi oluşturup reklam panolarına yapıştıran Michel-Ange Flori, yerel gazeteye yerel polis tarafından çağrıldığını söyledi. Flori, Var-Matin'e "Elysée'den bir şikayet geldiğini doğruladılar," dedi. "Şaşırdım ve şok oldum"

Daha sonra tweet attı: Hiciv gazetesi Charlie Hebdo'nun Hz.Muhammed'in tartışmalı karikatürlerine atıfta bulunarak, “Macron ülkesinde Peygamber'in arkasını göstermek hiciv, Macron'la diktatör diye dalga geçmek küfürdür”

Var bölgesinde 400'e yakın reklam panosuna sahip olan Korsikalı Flori, daha önce de afişleriyle tartışmalara yol açmıştı. 2019'da, Gilets Jaunes hareketinin zirvesinde, polis memurlarının popüler haber istasyonunda sık sık görünmesine atıfta bulunarak, "Polis her gün BFM-TV'de sizinle konuşuyor" reklam okuması nedeniyle 30.000 € para cezasına çarptırıldı.

Göstericiler, restoranlarda yemek yemek veya uzun mesafeli seyahatler yapmak isteyenler için Kovid testlerinin uygulanmasını protesto etmek için Paris'in merkezinde yürüyüşe geçti.

Fransa, Macron'un 'büyük sopa' yaklaşımıyla rekor Kovid aşıları elde etti.

Eski İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve mevcut İçişleri Bakanı Gérald Darmanin de dahil olmak üzere bakanları da hedef aldı.

1999'da eski işverenini hedef aldığı iddiasıyla “patlayıcı maddeler kullanarak bir binanın yıkılmasını emrettiği” için yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı, bu suçlamayı her zaman reddetti.

Son 20 yılda Flori, ifade özgürlüğü hakkını kullandığında ısrar ederek en az 100 kışkırtıcı poster ürettiğini iddia ediyor.

Fransa, tarihsel olarak ortalamanın üzerinde bir aşı tereddüt düzeyine sahipti, ancak Pazartesi günü hükümet, tüm sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı aşılanmasını ve restoranlara ve diğer mekanlara Kovid geçişlerinin girmesini gerektiren bir yasa tasarısı sundu.

Hızlandırılmış yasa, kültürel ve eğlence mekanları için Çarşamba günü ve restoranlar, barlar ve diğer yerler için Ağustos ayı başlarında yürürlüğe giriyor.

Anketler, Fransızların çoğunun önlemleri desteklediğini gösteriyor, ancak vandalların hafta sonu Fransa'nın güneybatısındaki iki aşı merkezini hedef alması, bazıları arasında öfkeye yol açtı.