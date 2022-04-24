3000 TL Üzerinde Borcu Olanlara 3 Banka Duyuru Yaptı; 1 Ay İçinde Borç Kapanacak

Bankalara borcu olan vatandaşlar için yeni bir borç transferi kredisi kampanyası haberi geldi. Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabilecek. ,

Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başlatılan borç transferi kredisinde 3000 TL üzerinde borcu olan her vatandaşa, güncel borçlarını kapatmaları için transfer kredisi imkanı sağlanmaktadır. 3 banka üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, 50000 TL'ye kadar alacakları tüm kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yaparken, 50000 TL üzerindeki kredilerde gelir durumuna bakılarak onay verilmektedir ve 24 ay vadeli kredi kullandırılmaktadır.

Garanti Bankası

3000 TL üzerinde bankalara borcu olan vatandaşlar, güncel borçlarını kapatmak istiyorlarsa, Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilir. 5 dakika içerisinde kredi başvurusunun sonucunu öğrenebileceğiniz başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek TC kimlik numaranız üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullanacak olan vatandaşlara, Garanti Bankası, 3000 TL ve haricinde de ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır. Banka şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka kredi onayı vermesi sonrasında banka bu kişinin sigortalılık durumuna bakacak ve son işyerinde 3 aylık sigorta primi yatıyor olmasını isteyecektir.

Ziraat Bankası ve Halkbank

Devlet bankaları üzerinden başvuru yaparak nakit kullanacak olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası ve Halkbank, borç transferi kredisi kampanyası yaparak, düşük faiz oranları ile sizlere işlem yapacağını açıkladı. Güncel banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarına başvurunuzu en yakın banka şubesinden yapabilirsiniz. Banka şubelerine giderek işlem yapacak olan vatandaşlar, hızlı birşekilde sonucunu öğrenebilecek ve anında kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası ve Halkbank, emekli olan vatandaşların bu kredileri alabilmeleri için emekli maaşlarını kendi bankasına taşımasını isteyerek, daha yüksek limitlerde krediler kullandırmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişiler başvurularını yapmak istiyorlarsa, son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması durumunda, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden kredi kullanabilirler.