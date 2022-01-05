Emma Watson'ın Filistinlileri Destekleyen Gönderisi İsrail Elçilerini Kızdırdı

İngiliz aktris Emma Watson'ın resmi Instagram hesabı, yeni bir gönderide Filistinlilerle dayanışmasını dile getirerek, Filistin yanlısı kullanıcıların yaygın desteğini alırken, aynı zamanda İsrailli yetkililerden de sert eleştiriler aldı.

Harry Potter filmlerindeki Hermione Granger rolüyle tanınan film yıldızının hesabı, Pazartesi günü Filistin yanlısı bir mitingden "Dayanışma bir fiildir" ifadesiyle bir resim paylaştı.

Fotoğraf, ilk olarak İsrail'in kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne 11 günlük ölümcül bir saldırı gerçekleştirmesinden sonra Kötü Aktivizm Kolektifi tarafından geçen yıl Mayıs ayında yayınlanmıştı. O sırada, Bella Hadid ve Susan Sarandon gibi isimler Filistinlileri destekleyen mesajlar yayınlayarak bir dizi ünlü çatışmaya ağırlık vermişti.

Başlıkta, İngiliz-Avustralyalı aktivist Sara Ahmed'den bir alıntı var: "Dayanışma, mücadelelerimizin aynı mücadeleler olduğunu, acımızın aynı acı olduğunu ya da umudumuzun aynı gelecek için olduğunu varsaymaz.

"Dayanışma, bağlılığı ve çalışmayı, aynı duygulara, aynı yaşamlara veya aynı bedenlere sahip olmasak bile ortak paydada yaşadığımızın kabulünü içerir."

Watson'ın Instagram'daki biyografisi, hesabının "anonim bir Feminist Kolektif tarafından ele geçirildiğini" söylüyor.

Salı gününe kadar yaklaşık bir milyon beğeni ve 89.000'den fazla yorum alan gönderi, Filistin yanlısı sosyal medya kullanıcıları tarafından memnuniyetle karşılandı. Birçoğu Watson'a desteği için teşekkür etti, bazıları ise yorumlarına #FreePalestine ve #PalestineWillBeFree hashtag'lerini ekledi.

Öte yandan İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Gilad Erdan, gönderiyi eleştirdi.

Twitter'da "Kurgu Harry Potter'da işe yarayabilir ama gerçekte çalışmaz" diye yazdı. “Öyle olsaydı, büyücülük dünyasında kullanılan sihir, (kadınları ezen ve İsrail'i yok etmeye çalışan) Hamas'ın ve (terörü destekleyen) PA'nın kötülüklerini ortadan kaldırabilirdi. Ben bundan yanayım!” dedi.

Onun yorumları, İsrail'in eski BM büyükelçisi Danny Danon'un yorumlarını izledi.

Danon, "Yahudi düşmanı olduğu için Gryffindor'dan 10 puan" diye tweet attı.

Birkaç sosyal medya kullanıcısı, yorumları için Danon'u eleştirdi.

Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak seçilmesine yanıt olarak 2016 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Indivisible Project'in eş yönetici direktörü Leah Greenberg, Danon'un suçlamalarını reddetti ve “tamamen alaycı ve kötülüğün mükemmel bir göstergesi olduklarını” söyledi. -Filistin halkıyla dayanışmanın temel ifadelerini kapatmak için antisemitizmin inanç silahı haline getirilmesi.”

Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs mahallesi Şeyh Jarrah'ta zorla tahliye edilmesine ilişkin uluslararası farkındalığın artırılmasında önemli bir rol oynayan Filistinli gazeteci ve aktivist Muhammed El-Kurd, Watson'ın “basit açıklamasının” “Siyonistleri her yerde… çılgınlık".