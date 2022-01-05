Sudan'daki Protestolara Göz Yaşartıcı Gaz Atıldı, Binlerce Kişi Orduya Karşı Yürüdü

Görgü tanıkları, Sudan güvenlik güçlerinin Hartum'da ülkenin sivil başbakanının istifasının ardından askeri günler aleyhinde sloganlar atan darbe karşıtı protestoculara göz yaşartıcı gaz attığını söyledi.

Salı günü protestocular "Askeri yönetime hayır, hayır" diye bağırdılar ve sivil yönetime geçişi raydan çıkaran 25 Ekim darbesine öncülük eden General Abdel Fattah al-Burhan başkanlığındaki Sudan iktidar konseyinin dağıtılması çağrısında bulundular.

Binlerce protestocu, Hartum ve ikiz şehri Omdurman'ın yanı sıra doğudaki Port Sudan şehri ve Güney Darfur'un başkenti Nyala da dahil olmak üzere Sudan'da toplandı.

Tanık Sawsan Salah, AFP haber ajansına verdiği demeçte, Doğu Hartum'daki göstericiler "araba lastiklerini yaktı ve sokaklarda kaya barikatları kurdu" dedi.

Diğer protestocular orduyu “kışlaya geri dönmeye” çağırdı.

Omdurman'dan bildiren El Cezire'den Mohamed Vall, protestocuların "sakince yürüdüklerini ve askeri yönetime karşı tezahürat yaptıklarını" söyledi.

Vall, Güney Hartum'da ve Bahri'de binlerce protestocunun toplanıp başkanlık sarayına doğru yürümeye çalıştığını, ancak "göz yaşartıcı gazla karşılandıklarını" söyledi.

Salı günü erken saatlerde, Sudan güvenlik güçleri, sivil Başbakan Abdalla Hamdok'un istifasının ardından ordu üzerindeki baskıyı sürdürmek amacıyla protestocular kitlesel mitingler çağrısı yaptığı için Hartum'da ve çevresinde güvenliği artırdı.

Eylemciler, yetkililerin göstericilerin önemli hükümet binalarına ulaşmasını önlemek için başkent ve Omdurman'daki yolları kapattığını söyledi.

Vall, "Bugün tüm köprüler kapalı değil ve internet de kesilmedi" dedi. “Şimdiye kadar protesto sakin görünüyor, ancak kalıp, öğleden sonranın son saatlerinde, [güvenlik güçlerinin] kurşun sıktığı ve kalabalıkların büyüdüğü zamandır”.

25 Ekim darbesiyle devrilen ve ev hapsine alınan Hamdok, el-Burhan ile imzalanan anlaşmayla 21 Kasım'da hükümete dönmüştü.

Ancak ordunun iktidarı ele geçirmesini kınayan demokrasi yanlısı protestocular, ordunun Sudan siyasetinde egemenliğini sağlayan bir anlaşmayı imzaladığı için “ihanet” olmakla suçladıkları Hamdok ile yaptığı anlaşmayı da reddettiler.

Vall'e göre protestocular, bir başbakan ordu tarafından atandığı sürece ve “ordu iktidarda olduğu sürece… devrimcilerin istediği bu değil” dedi.

Vall, “Sivil bir geçiş hükümeti istiyorlar, demokrasi istiyorlar, seçimler istiyorlar” dedi.

Tıbbi bir gruba göre, darbeden bu yana en az 57 protestocuyu öldüren ve yüzlercesini yaralayan yoğun güvenlik baskısına rağmen on binlerce insan sokaklara çıkmaya devam etti.