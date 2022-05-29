Emlak Katılım Bankası, O Faiz Oranından Taşıt Finansman Desteği Sağlıyor! İster sıfır ister ikinci el araç almak isteyen vatandaşlara ilişkin Emlak Katılım Bankası tarafından bomba gibi taşıt finansman kampanyası duyurusu geldi.

Araç fiyatlarında son dönemlerde meydana gelen yükseliş bütün hızı ile sürerken, meydana gelen bu yükselişten etkilenmemek amacıyla araba satın almak isteyen vatandaşlara aramış oldukları desteği Emlak Katılım Bankası sundu. Uzun süre atıl durumda bulunduktan sonra birinci 100 günlük eylem planı çerçevesinde açılacağı ilan edilen Emlak Bankası, yapılan statü değişikliği ile beraber Katılım Bankası şeklinde yola devam etme kararı aldı. Hızlı bir şekilde tasfiye sürecinden çıkan Emlak Katılım Bankası, tekrardan hizmet sunmaya başlanmış ve böylece şube sayısı artmış da. Bankanın sunduğu finansman paketlerinde de uygun oranlar ile faizsiz bankacılık sistemi paketinde uygun finansman destekleri sunulmaya başlanmıştı.

Emlak Katılım Bankası Taşıt Finansmanı Maliyet Tablosu İle Detayları Neler?

Ülkemizin en köklü bankaları arasında bulunan ve başarılı hikayeler üretmeye kaldığı yerden devam etme kararı alan Emlak Katılım Bankası, finansman paketleri ile araba satın almak isteyen vatandaşlara yönelik nakit desteği sunacağını açıkladığı nokta Buna göre araç finansmanı paketinde gerek 0 gerekse de ikinci el araç almak isteyen vatandaşlara finansman desteği sağlayan banka en uygun oran sunan bankalar arasındaki yerini koruyor.

Söz konusu bu finansman paketinde oran %2.5 olacak şekilde uygulanırken, bu paketten faydalanarak araba almak isteyen vatandaşlardan 48 aylık vade seçeneği şeklinde 50.000 TL tutarında taşıt finansmanı kullanmaları durumunda aylık taksit ödemeleri 1978 TL gibi bir rakam olacak. 50 bin TL tutarında taşıt finansman paketinden toplam geri ödeme ise 48 ayda toplamda 94. 785 TL olacak. Bu paketten faydalanarak araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaya 262 TL tutarında dosya masrafını öderken bankanın finansman paketi tahsis ücreti ise 262 TL olacak şekilde gerçekleşecek.